Home Center Ferreira Costa oferece customização gratuita de abadás a partir desta quinta-feira (16)

As duas unidades do home center Ferreira Costa no Recife oferecem serviços de customização gratuita de abadás a partir desta quinta-feira (16). Os clientes também poderão encontrar penteados e maquiagens carnavalescas, além de barbeiro. Os serviços estarão disponíveis até o próximo domingo (19).

Para aproveitar os serviços é preciso informar um documento de identidade. As atividades são limitadas a apenas um CPF por dia. É importante salientar que o titular da documentação deve estar presente no momento do serviço.

Cada serviço é oferecido em um dia determinado a depender da unidade.

Na unidade Tamarineira as atividades gratuitas de customização de abadás, maquiagem e penteados ocorrem nos dias 18 e 19 de fevereiro das 10h às 16h. Enquanto que na Imbiribeira, ocorrem entre os dias 16 e 17 de fevereiro das 9h às 17h.

No dia 18, na unidade Imbiribeira, será oferecido o serviço de barbeiro das 10h às 13h.

Programação. Foto: Divulgação / Home Center Ferreira Costa



Serviço:

Local: Home Center Ferreira Costa Tamarineira (Rua Cônego Barata, 275 - Tamarineira, Recife) e Home Center Ferreira Costa Imbiribeira ( Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, 2967 - Imbiribeira)

Horário: das 10h às 16h na Tamarineira e das 9h às 17h na Imbiribeira

Dias: de 16 a 19 de fevereiro

Gratuito

