Polícia Homem é morto com tiros na cabeça em São Lourenço da Mata Informações iniciais apontam que a arma usada no crime seria de grosso calibre

Um homem identificado como Rodrigo Ferreira da Costa, de 41 anos, foi morto com ao menos três tiros na cabeça no bairro de Chã de Tábua, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. O crime ocorreu na noite de terça-feira (17).

Informações iniciais apontam que a arma usada no crime seria de grosso calibre. A vítima foi encontrada sme vida, em via pública.

O caso foi registrado pela Equipe da Força-Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte como homicídio consumado.

A Polícia Civil de Pernambuco abriu inquérito para investigar autoria e motivação do crime. Até a manhã desta quarta-feira (18), nenhum suspeito foi preso.

"As investigações foram iniciadas e seguem até esclarecimento do caso", informou a corporação, por meio de nota.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro, área central da capital pernambucana.

