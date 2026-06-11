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Organizações Criminosas Home office do crime: traficantes de facção da Bahia ligada ao CV são alvos de operação no Rio Investigações revelaram que integrantes da organização criminosa passaram a usar comunidades de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste da capital, como refúgio para tentar escapar das forças de segurança

Policiais civis da 32ª DP (Taquara) participam, nesta quinta-feira, da segunda fase da Operação Maré Vermelha, que mira integrantes de uma organização criminosa baiana ligada ao Comando Vermelho e é envolvida com tráfico de drogas e de armas. A ação é em conjunto com à Polícia Civil da Bahia e tem como objetivo cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão na capital fluminense.

As investigações revelaram que integrantes da organização criminosa passaram a usar comunidades de Jacarepaguá, especialmente Rio das Pedras e regiões próximas à Gardênia Azul, na Zona Sudoeste do Rio, como refúgio para tentar escapar das forças de segurança. Dessa maneira, os suspeitos continuam coordenando atividades criminosas na modalidade de home office.

O grupo era chefiado por um homem apontado como um dos principais chefes da facção no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador. Mesmo longe da Bahia, os alvos seguiam atuando em esquemas ligados ao tráfico e à movimentação financeira da facção.

Com base na troca de informações de inteligência e no trabalho conjunto das equipes, os agentes buscam localizar foragidos, reunir novas provas e enfraquecer a estrutura logística e financeira da facção criminosa.

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