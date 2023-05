A- A+

Mundo Homem abre fogo e mata oito pessoas em shopping do Texas O tiroteio provocou cenas de pânico no Allen Premium Outlets, um grande complexo comercial de Allen, 40 quilômetros ao norte de Dallas, que estava lotado no fim de semana

Um homem abriu fogo no sábado (6) em um shopping do estado do Texas, sul dos Estados Unidos, matou oito pessoas e deixou vários feridos antes de ser morto por um policial que estava no local.

O tiroteio provocou cenas de pânico no Allen Premium Outlets, um grande complexo comercial de Allen, 40 quilômetros ao norte de Dallas, que estava lotado no fim de semana.

Um policial estava no centro comercial para investigar outro caso quando aconteceu o ataque, às 15H30 locais (17H30 de Brasília), informou Brian Harvey, chefe do departamento de polícia de Allen.

"O agente ouviu tiros, se aproximou, enfrentou o suspeito e neutralizou o indivíduo", acrescentou. Em seguida chamou os serviços de emergência.

Imagens exibidas pelo canal CNN mostram o momento em que o atirador saiu de um automóvel no estacionamento do shopping para iniciar o massacre.

Até o momento as autoridades não divulgaram a identidade do criminoso. O corpo foi encontrado no chão quando os reforços policiais chegaram, próximo dos corpos de outras seis vítimas.

Duas pessoas não resistiram aos ferimentos e faleceram no hospital. Entre os feridos, "três passaram por cirurgias de emergência e quatro estavam em condição estável", informou Jonathan Boyd, comandante do corpo de bombeiros de Allen.

"Tragédia indescritível"

Uma das vítimas fatais tinha cinco anos, informou um funcionário de um hospital ao canal NBC News.

O governador do Texas, Greg Abbott, chamou o tiroteio de "tragédia indescritível".

O presidente Joe Biden "foi informado sobre o tiroteio", de acordo com fontes da Casa Branca.

As autoridades locais elogiaram a ação rápida do policial que estava no local.

"Temos uma dívida de gratidão com as pessoas que responderam primeiro, que correram para o tiroteio e agiram rapidamente para neutralizar a ameaça", disse Keith Self, congressista republicano cujo distrito inclui a cidade de Allen.

"Allen é uma cidade segura e orgulhosa, o que faz deste ato insensato de violência algo ainda mais chocante", disse o prefeito Ken Fulk.

As autoridades acreditaram em um primeiro momento que outra pessoa estivesse envolvida no ataque, informou a CNN. Mas, após uma operação de busca nas lojas do shopping, Harvey declarou que a polícia acredita o homem "atuou sozinho".

O atirador usou equipamento tático, de acordo com a CNN.

Janet St. James, porta-voz do Medical City Healthcare, que administra vários centros de traumatologia no norte do Texas, informou que a rede recebeu oito pacientes do tiroteio, com idades entre cinco e 61 anos.

"Não há mais lugares seguros. Não sei o que fazer", disse à CNN Jaynal Pervez, um homem que correu para o shopping depois que sua filha, que estava no local, ligou para ele para contar o que estava acontecendo.

Pervez relatou cenas caóticas no estacionamento do shopping: "Vi sapatos e telefones celulares nas ruas".

Com mais armas de fogo que habitantes, os Estados Unidos têm a maior taxa de mortes por armas de fogo de todos os países desenvolvidos: 49.000 em 2021, contra 45.000 no ano anterior.

Desde o início de 2023, o país registrou mais de 195 tiroteios em massa - definidos como atos que deixam quatro ou mais pessoas feridas ou mortas -, de acordo com o 'Gun Violence Archive'.

Veja também

Loterias Confira as dezenas do sorteio da Mega-Sena, em concurso de R$7 milhões