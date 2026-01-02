A- A+

ACIDENTE Homem sofre acidente em brinquedo de parque de diversões em Garanhuns Após ser atingido por uma parte de um brinquedo conhecido como "surf", a vítima foi levada ao Hospital Regional Dom Moura

Um homem de 22 anos ficou ferido após ser atingido por um brinquedo em um parque de diversões na Praça Mestre Dominguinhos, no município de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.

O acidente aconteceu na noite da última terça-feira (31), véspera de Ano-Novo.

Morador do município, a vítima foi identificada como João Vitor Cavalcante. Depois do acidente, ele foi encaminhado para o Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns.

Em nota, o hospital informou que o paciente já recebeu alta hospitalar.

Segundo testemunhas, o acidente aconteceu em um brinquedo conhecido popularmente como “surf”, equipamento que simula ondas do mar por meio de giros e balanços em uma plataforma de formato circular.

Em nota, a organização do parque informou que o incidente ocorreu durante um momento de interação entre o público e o locutor do evento. De acordo com o comunicado, o jovem teria se distraído ao subir ao palco, quando aconteceu o choque.

A empresa responsável pelo parque afirmou que não houve ferimentos graves e que João Vitor recebeu atendimento imediato no local, passando por um "susto".

A organização declarou que ele está bem e reforçou o compromisso com a segurança dos visitantes.

Veja também