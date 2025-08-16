A- A+

crime Homem acusado de aplicar golpe do "boa noite, Cinderela" em turista francês é preso Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública realizaram a ação em Copacabana neste sábado (16)

Neste sábado (16), um homem acusado de aplicar o golpe conhecido como "boa noite, Cinderela" em um turista francês foi preso em Copacabana. Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) realizaram a ação na Avenida Atlântica, no bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. O homem foi preso em flagrante.

A secretaria informou que os agentes perceberam um tumulto durante o patrulhamento de rotina na região. Quando foram ver do que se tratava, outras pessoas estavam acusando um homem de ter aplicado o golpe. O tumulto foi desfeito e o suspeito foi colocado sob custódia da equipe.

Depois, com o apoio de policiais militares, começou a busca pela vítima. O turista foi localizado minutos depois, já de madrugada, nas imediações do Hotel Pestana. O estrangeiro foi conduzido até o calçadão, onde foi solicitado apoio médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A equipe, então, conduziu a vítima à Delegacia Especial de Apoio ao Turista (Deat). O turista foi levado ao Hospital Miguel Couto, onde permaneceu internado. A família dele também foi comunicada sobre o que tinha acontecido.

A ocorrência foi apresentada na 12ª DP, em Copacabana. Lá, o homem acusado, que segundo a Seop foi identificado como Francisco Bessa Oliveira, foi autuado em flagrante pelos crimes de roubo e corrupção ativa, permanecendo preso à disposição da Justiça.

