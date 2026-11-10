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ASSASSINATO DE CHARLIE KIRK Homem acusado de assassinar Charlie Kirk será julgado em junho de 2028 Kirk, uma figura de destaque da direita americana cuja organização, Turning Point USA, foi fundamental para mobilizar jovens a votar em Trump

O julgamento do jovem americano acusado de assassinar o influenciador de direita Charlie Kirk, aliado do presidente Donald Trump, começará em junho de 2028, informou nesta segunda-feira um juiz de Utah, no oeste dos Estados Unidos, onde o processo será realizado.

Tyler Robinson, de 23 anos, pode ser condenado à pena de morte por supostamente matar Kirk com um tiro no pescoço durante um evento em um campus universitário de Utah, em 10 de setembro de 2025.

"A seleção do júri começará em 21 de junho de 2028", anunciou o juiz Tony Graf, acrescentando que foram reservados 105 dias para o julgamento.

Kirk, uma figura de destaque da direita americana cuja organização, Turning Point USA, foi fundamental para mobilizar jovens a votar em Trump, provocou uma forte comoção na política dos Estados Unidos.

Ao marcar o julgamento para junho de 2028, o juiz Graf tomou uma decisão intermediária diante das divergências entre as partes. A acusação reivindicava que o julgamento fosse realizado em janeiro de 2028, enquanto os advogados de Robinson pediam até o final de 2029 para preparar sua defesa.

A situação havia provocado a indignação de Trump no final de outubro.

"Este caso deveria ser julgado em um mês", afirmou o presidente na ocasião, em sua plataforma Truth Social, ao considerar que o juiz "leva uma eternidade para fazer perguntas cujas respostas todos já conhecem".

Criado em uma família republicana e mórmon, Kirk era um cristão nacionalista que se apresentava como um ferrenho defensor da família tradicional e fazia críticas contundentes à comunidade LGBTQ+ e às pessoas transgênero.

Seu assassinato deu início a uma caçada humana que durou 33 horas, ao final da qual Robinson se entregou voluntariamente às autoridades.

A defesa do jovem mantém, por enquanto, a declaração de inocência, apesar das contundentes evidências contra ele.

A acusação dispõe de mensagens de texto nas quais ele confessa a seu companheiro de apartamento, uma pessoa transgênero com quem mantinha um relacionamento amoroso, que estava preparando o assassinato. Nas mensagens, explicava que estava "farto" do "ódio" que Kirk disseminava.

Desde sua morte, o influenciador tem sido apresentado pelos republicanos como um "mártir" da liberdade de expressão.

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