Um homem de 29 anos, natural da cidade de Bragança, no Pará, é suspeito de ter estuprado uma criança de seis anos, com Transtorno do Especto Autista (TEA), no bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife.

O caso teria acontecido nas proximidades do Conjunto Habitacional Padre Miguel, na Vila São Miguel.

Depois de a criança ter dado detalhes do ocorrido à mãe, populares se reuniram e foram até a residência do suspeito, mas ele está desaparecido desde então. No local, o grupo pegou documentos e fotos.

De acordo com informações repassadas pela advogada criminal Carolina Aguiar, representante da família no caso, o homem teria convidado o garoto a deixar a quadra de futebol, onde brincava com outras crianças, para ir até a casa dele assistir a um filme de terror. Lá, cometeu uma série de abusos e chegou até a ejacular.



“Esse cidadão morava lá bem próximo. Por trás do Conjunto Habitacional, tem uma quadra, onde o menino estava jogando. A mãe é manicure e estava fazendo unhas e ‘de olho’ nele. Em um momento, entre uma unha e outra, ele chamou o menino para assistir um filme de terror. Na casa, ele toca nas partes íntimas do menino, mostra as partes íntimas e chega até a ejacular. Ele mandou o menino virar de costas e disse que o tio ia derrubar leite nele”, afirma.

Ainda segundo a advogada, a criança foi ouvida pelas autoridades e submetida a um exame sexológico no Instituto de Medicina Legal (IML). O laudo apontará se houve contato via penetração.

“Quando ele chegou em casa com uma medalha, a mãe perguntou e ele contou tudo com riqueza de detalhes. A mãe se reuniu com populares e foi até a casa do homem, mas ele fugiu. Populares entraram na casa e quebraram tudo. Nesse tumulto, pegaram a identidade dele e uma foto”, pontua.

