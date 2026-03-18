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CRIME Homem admite agredir a ex em Paulista, mas nega feminicídio: "Estava em pé e consciente" Sandra Justino de Barros foi encontrada morta horas depois dentro de casa

O homem suspeito de matar Sandra Justino de Barros, de 37 anos, negou ter cometido o crime. A esteticista foi encontrada morta dentro de casa, no bairro de Pau Amarelo, em Paulista, no domingo (15).



Antônio Carlos Nascimento dos Santos, de 46 anos, foi preso em flagrante por feminicídio consumado em Caruaru, Agreste de Pernambuco, na segunda-feira (16). De acordo com a delegada Talita Rates, da 7ª DPH de Paulista, o homem apresentou uma "confissão parcial", e admitiu que golpeou a mulher duas vezes no rosto, mas que, quando deixou o local, ela ainda estava "em pé e consciente".



"Ele disse que não tirou a vida da vítima, mas confessou que deu dois golpes no rosto dela, dois socos. Ele disse que depois saiu da casa e ela ainda estava em pé e consciente. Isso por volta das 6h30 do domingo", explicou a delegada, em entrevista à Folha de Pernambuco.

A vítima foi encontrada horas depois no quintal da casa e de bruços. A Folha de Pernambuco teve acesso à declaração de óbito da vítima, onde consta que ela sofreu um traumatismo cranioencefálico provocado por "ação de meio contundente". Isso significa que ela sofreu impacto de algum tipo de objeto contra a região da cabeça.



A delegada informou ainda que ela apresentava "várias lesões no rosto e marcas no pescoço".

Sandra Justino de Barros, 37 anos, deixa duas filhas. - Foto: Cortesia

"Tentativa de reconciliação"

Antônio Carlos e a vítima se separaram em fevereiro após um casamento de quatro anos. Segundo uma das filhas de Sandra, Débora Justino, em entrevista à Folha de Pernambuco, o relacionamento era marcado por episódios de agressão física e psicológica. A esteticista havia, inclusive, mudado de casa para sair desse contexto de violência.



Na noite do sábado (14), o suspeito, que é dono de uma hamburgueria, seguiu Sandra após vê-la com um amigo em um bar. Ele utilizou, inclusive, as câmeras de segurança do estabelecimento para saber a hora que sairia e persegui-la.



De acordo com a delegada, o homem confessou que foi até a casa da mulher em uma "tentativa de reconciliação". "Eles tiveram uma discussão e entraram em luta corporal. Ele disse que ela provocou uma lesão dedo dele e, depois disso, ele desferiu os golpes contra o rosto da vítima", completou.



Suspeito é transferido para presídio

Em audiência de custódia realizada nessa terça-feira (17), Antônio Carlos Nascimento dos Santos teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. A informação é do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). O homem foi encaminhado ao Presídio de Santa Cruz do Capibaribe.

Segundo a delegada, os policiais seguem investigando o crime. "Ainda temos algumas ouvidas para fazer e laudos periciais e as investigações continuam", disse.



Sandra Justino de Barros foi velada e sepultada no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, nessa terça-feira. O momento reuniu amigos, familiares e pessoas que se solidarizaram com a vítima de uma onda de feminicídios no estado e no país. Sem chão, a filha quer justiça pela mãe.

Onde buscar ajuda em casos de violência?

A Lei Maria da Penha estabelece que todo o caso de violência doméstica e intrafamiliar é crime, deve ser apurado por meio de inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público.

A violência contra a mulher pode ser manifestada das formas: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.

Em todos os casos, lembre-se que você não está sozinha e pode fazer a denúncia de diversas formas.



Veja como e onde receber acolhimento em caso de violência doméstica em Pernambuco

Ligue de forma gratuita para o 190: Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). O serviço é disponível 24h por dia, todos os dias.

Ligue de forma gratuita para o 180: Central de Atendimento à Mulher. O serviço do Governo Federal fica disponível 24h por dia, todos os dias, e recebe ligações de todos os lugares do Brasil. Ele registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes.

Ligue de forma gratuita para o 0800.281.81.87: Ouvidoria da Mulher de PE. O serviço funciona até às 20h, depois desse horário é recomendado ligar para o 190.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) dispõe de 15 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM). Algumas delas funcionam 24h por dia. Confira as unidades:



Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM)



- Recife (1ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua do Pombal, s/n, Praça do Campo, Santo Amaro.

Telefone: (81) 3184.3356 / 3184.3352

- Jaboatão dos Guararapes (2ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua Estrada da Batalha, s/n, Prazeres - 6º Batalhão.

Telefone: (81) 3184.3444 / 3184.7198.

- Petrolina (3ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Avenida das Nações, nº 220, Centro.

Telefone: (87) 3866.6625

- Caruaru (4ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua Dalton Santos, nº 115, São Francisco.

Telefone: (81) 3719.9107 / 3719.9106



- Paulista (5ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Praça Frederico Lundgren, s/n, Centro

Telefone: (81) 3184.7075 / 3184.7077

- Cabo de Santo Agostinho (14ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Av. Conde da Boa Vista (antiga BR 101), S/N, Pontezinha.

Telefone: (81) 3184.3414 / 3184.3413

- Olinda (15ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 2405 - Casa Caiada.

Telefone: (81) 98663.6677

- Surubim (7ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Rua Santos Dumont, nº 85, Oscar Loureiro.

Telefone: (81) 3624.1983 / 3624.1984

- Goiana (8ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Rua 65, Loteamento Carvalho Feitosa, s/n, Centro.

Telefone: (81) 3626.8510

- Garanhuns (9ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Avenida Frei Caneca, nº 460, Centro.

Telefone: (87) 3761.8510/ (87) 3761.8507

- Vitória de Santo Antão (10ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Av. Henrique de Holanda, nº 1333, Redenção.

Telefone: (81) 3526.8789 / 3526.8928

- Salgueiro (11ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: Rua Antônio Figueiredo Sampaio, 93, no bairro Nossa Senhora das Graças.

- Afogados da Ingazeira (13ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: R. Valdevino J. Praxedes, s/n, bairro Manoela Valadares

Telefone: (87) 3838.8713 / (87) 3838.8782

- Palmares (16ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: R. Cap. Pedro Ivo, 590 - Centro, Palmares

- Arcoverde (17ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: Rua Augusto Cavalcanti, 276 Centro da Cidade

Telefone: (87) 98877-2210

Serviços no Recife

A Prefeitura do Recife disponibiliza alguns serviços voltados para as mulheres vítimas de violência doméstica.

Centro de Referência Clarice Lispector

O local funciona 24h, todos os dias da semana, e conta com espaço para o abrigamento emergencial de usuárias em atendimento, acompanhadas ou não de filhos.

Endereço: Rua Doutor Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro.

Serviço Especializado e Regionalizado - SER Clarice Lispector

O local acolhe mulheres em situação de violência, por meio de uma equipe multidisciplinar formada por duas assistentes sociais, duas advogadas, duas psicólogas e duas educadoras.

Endereço: Avenida Recife, nº 700, Areias.

Atendimento: 7h às 19h, de segunda a domingo

Salas da Mulher

As Salas da Mulher de cada Compaz são responsáveis pelo primeiro acolhimento das cidadãs.

Unidades do Compaz: Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha), Ariano Suassuna (Cordeiro), Miguel Arraes (Praça Caxangá), Dom Hélder Câmara (Coque) e o recém-inaugurado Paulo Freire (Ibura).

Plantão WhatsApp (24 horas) para casos de violência doméstica: (81) 99488.6138.

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