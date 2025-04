A- A+

Tragédia Homem morre afogado na piscina do Náutico, neste domingo (6) O rapaz era aluno do Curso de Formação e Habilitação de Praças (CFHP) do Corpo de Bombeiros Militar

Um homem morreu, neste domingo (6), na piscina do Náutico, nos Aflitos, na Zona Norte do Recife. Segundo informações da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o rapaz foi vítima de afogamento "durante momento de lazer". De acordo com o clube, a vítima se chamava Luiz França Ferreira Neto, de 27 anos, e praticava apneia no parque aquático alvirrubro.

Em nota enviada à Folha de Pernambuco, a Polícia Civil informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para a ocorrência, mas Luiz França "não resistiu e foi a óbito no local". Através de comunicado enviado à imprensa, o Náutico se solidarizou com a família e amigos de Luiz França.

O Clube Náutico Capibaribe vem a público se solidarizar com a família e amigos de Luiz França Ferreira Neto, de 27 anos, aluno do Curso de Formação e Habilitação de Praças (CFHP) do Corpo de Bombeiros Militar que veio a falecer, neste domingo (6), vítima de afogamento na piscina… pic.twitter.com/8I7RoGOS0c — Náutico (@nauticope) April 6, 2025

Conforme a Polícia Civil, Luiz França era aluno do Curso de Formação e Habilitação de Praças (CFHP) do Corpo de Bombeiros Militar. A corporação, por sua vez, está oferecendo todo suporte necessário à família do rapaz no momento.

