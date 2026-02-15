Homem-Aranha encanta público com performance heroica: "Há 16 anos vivo a mesma alegria"
Neste ano, durante a encenação, o herói lutou contra um inimigo desconhecido que pretendia dominar a caixa d'água da Compesa, que fica na Praça da Sé.
Em paralelo ao ‘Enquanto Isso’, o bloco Gota D’Água, oferecido pela Compesa, promoveu a esperada descida do Homem-Aranha. Ele encanta o público com uma performance heroica típica do poderoso.
- Descida do Homem-Aranha do prédio da compensa // Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
O equipamento tem 20 metros de altura e o ator Jaú Oliveira, que dá vida ao personagem há 16 anos, contou à Folha de Pernambuco que a cada folia é uma nova emoção passada para o público.
“A gente sabe que tem muitas crianças lá embaixo querendo assistir essa performance vertical, se divertindo neste domingo de Carnaval. Há 16 anos vivo a mesma alegria e adrenalina, com diversão e o frevo fervendo no sangue”, revelou.