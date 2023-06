Homem-Aranha, Super Mário e Pantera Negra: intérpretes de personagens brigam durante apresentação

A- A+

Três intérpretes de personagens que faziam apresentações no bairro do Alto, em Teresópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro, se envolveram em uma briga nesse domingo (4). Eles trabalhavam para duas empresas concorrentes que atuam na mesma região. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver uma pessoa vestida de Pantera Negra dando socos em outra que está fantasiada de Homem-Aranha.

Pouco tempo depois, outro, vestido como Super Mário, entra na briga e também começa a agredir o Homem-Aranha, antes que outros personagens e pessoas que estavam no local apartassem a briga.

Segundo o Diário de Teresópolis, os envolvidos pertenciam a dois “trenzinhos” diferentes, que fazem transporte de crianças por ruas da região nos fins de semana e feriados, sendo acompanhados pelos personagens. Responsável por uma dessas prestadoras do serviço, a Terê Trem (pelo qual trabalhavam os intérpretes do Pantera Negra e do Super Mário), Rogério Modesto, conhecido como Tio Rogério, atua no ramo há 26 anos e lamentou o episódio.

— O rapaz da outra empresa já estava ali tendo uma certa discussão com um dos meus colaboradores, eu não tinha visto. E aí o personagem do outro trem volta e entra em confronto com um dos meus colaboradores e um terceiro menino entrou também na confusão. Quando eu percebi a confusão, eu abracei e tirei ele do meio, e aí vem outro colaborador e agride ele novamente quando ele já estava abraçado ali comigo — contou.

Um dos envolvidos na briga (vestido de Homem-Aranha) teve de ser hospitalizado e será submetido a uma cirurgia nesta quinta-feira, segundo o NetDiário. Em nota, a Prefeitura de Teresópolis lamentou o ocorrido.

“A Prefeitura informa que está analisando o ocorrido e que as secretarias relacionadas estão em contato com os órgãos competentes para que as medidas necessárias sejam adotadas, assim como as devidas punições a serem aplicadas para coibir situações inadmissíveis como a que ocorreu no último domingo.”

