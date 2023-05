A- A+

Londres Homem armado é detido do lado de fora do Palácio de Buckingham A detenção, realizada às 19h locais (15h de Brasília), ocorre a dias da cerimônia de coroação do rei Charles III

A polícia deteve, nesta terça-feira (2), um homem "suspeito de estar armado", que se aproximou do Palácio de Buckingham e jogou no chão o que pareciam ser cartuchos de espingarda, informou a Polícia Metropolitana de Londres.

A detenção, realizada às 19h locais (15h de Brasília), ocorre a dias da cerimônia de coroação do rei Charles III, na qual são esperados membros da realeza e líderes mundiais.

"O local foi isolado depois que o homem foi encontrado em posse de uma bolsa suspeita", acrescentou o comunicado da polícia.

"Especialistas realizaram uma explosão controlada como precaução após realizar uma avaliação", prosseguiu a nota.

Os objetos atirados pelo homem foram recuperados e levados para análise de especialistas.

O chefe da Polícia Metropolitana, Joseph McDonald, disse que a instituição "trabalhou de imediato para deter o homem, que está sob controle policial".

"Não há registros de disparos, nem de feridos entre a polícia e o público", acrescentou.

Veículos de imprensa britânicos reportaram que nem o rei Charles, de 74 anos, nem sua esposa, a rainha consorte Camilla, de 75, estavam no local.

O Palácio de Buckingham não quis fazer comentários.

A via que leva ao palácio foi fechada ao trânsito para a coroação, no sábado, a primeira cerimônia do tipo em 70 anos no Reino Unido.

Milhares de soldados vão participar da procissão do Palácio de Buckingham à Abadia de Westminster durante a cerimônia, que deverá ser assistida por uma multidão.

O dispositivo de segurança para proteger o itinerário é um dos mais importantes dos últimos anos. Contará com atiradores de elite posicionados nos telhados, agentes infiltrados, assim como detectores como os usados em aeroportos, cães treinados e uma zona de exclusão aérea no centro de Londres.

