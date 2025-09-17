A- A+

Homem armado mata 3 policiais e fere outros 2 na Pensilvânia, EUA

Um homem armado abriu fogo nesta quarta-feira (17) na Pensilvânia contra cinco policiais, três dos quais morreram e dois ficaram gravemente feridos, informou o chefe de polícia desse estado do leste dos Estados Unidos.

"Cinco agentes das forças da ordem ficaram feridos hoje por disparos, três deles fatalmente", declarou Christopher Paris em entrevista coletiva.

O chefe de polícia anunciou que os outros dois agentes foram transferidos para o hospital em estado crítico, "mas estáveis".

Agentes da polícia mataram a tiros o agressor, acrescentou Paris.

Os fatos ocorreram na tarde desta quarta-feira na localidade de Codorus, no condado de York, cerca de 185 km a oeste da Filadélfia.

Os policiais estavam trabalhando em uma investigação por violência doméstica quando o agressor atirou contra eles.

O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, também em entrevista coletiva, lamentou o que classificou de "dia absolutamente trágico e comovente para o condado de York e para toda a Pensilvânia".

