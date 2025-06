A- A+

Um assalto a um BRT no Centro do Recife terminou com a prisão em flagrante de um homem de 20 anos, na tarde dessa quarta-feira (25). Ele tentou fugir nadando no rio Beberibe, mas foi alcançado por bombeiros.

A extensa ficha criminal do suspeito, que começou antes de ele completar 18 anos, chamou a atenção das forças de segurança. Dentre os crimes praticados por ele, segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), estão tentativa de estupro, corrupção de menores e lesão corporal.

A última prisão dele havia sido em dezembro do ano passado, por estupro. Desde então, ele estava solto.

O assalto aconteceu por volta das 13h de quarta-feira dentro do BRT que seguia pela avenida Cruz Cabugá, na área central do Recife.

Segundo a SDS-PE, ele estava armado com uma faca, anunciou o roubo e, em seguida, agrediu um passageiro de 51 anos que estava no coletivo. A vítima sofreu um corte no rosto e escoriação nas costas.

Assaltante tentou fugir, mas foi capturado

Depois de ferir o passageiro, o suspeito desceu correndo do BRT e tentou escapar nadando. Ele pulou no rio Beberibe, mas terminou sendo alcançado por bombeiros militares, que estavam no Centro de Manutenção (Cman) do Corpo de Bombeiros, na outra margem do rio.

Os bombeiros conseguiram interceptar e capturar o homem antes que ele desaparecesse no mangue, segundo a SDS-PE.

A ação ainda contou com o apoio da Polícia Militar de Pernambuco, que foi acionada pelo Centro Integrado de Operações da Secretaria de Defesa Social.

Por fim, o suspeito foi levado à Central de Plantões da Capital (Ceplanc), no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife, onde foi autuado em flagrante.

Ferido, o passageiro foi atendido no local por equipes do Corpo de Bombeiros, que chegaram com motos de resgate e uma ambulância. Ele foi encaminhado a um hospital particular e, segundo informações preliminares, está fora de risco.



O homem também já foi flagrado com celulares roubados e responde por ameaças e outros crimes cometidos desde quando era adolescente.

A polícia agora investiga se ele está envolvido a outros assaltos a coletivos na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Estatísticas

Dados oficiais do Governo de Pernambuco apontam o atual panorama no número de roubos a ônibus no estado.

Em abril, mostra levantamento da SDS-PE, houve retração de 34,8% no número de ocorrências — saindo de 46 casos em 2024 para 30 este ano. Em maio, a redução foi de 4,5%: de 45 em 2024 para 34 em 2023.

"Os resultados são consequência de um trabalho focado e articulado entre inteligência, presença ostensiva e operações especiais. Essa retração também é percebida quando se analisam os números anuais", destaca a SDS-PE.

Em todo o ano de 2023, foram 596 casos de roubos a coletivos. No ano passado, esse total caiu para 555 (redução de 6,88%).

