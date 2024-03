Homem assedia mulher dentro de elevador em Fortaleza e é afastado do trabalho; veja vídeo

A- A+

Câmeras de segurança flagraram o assédio sofrido por uma mulher dentro do elevador de um prédio comercial em Fortaleza, no Ceará. Nas imagens, que vieram a público nesta segunda-feira (18), um homem aproveita o momento em que a vítima deixa o local para passar a mão nas nádegas dela.

Vamos deixar esse canalha famoso? pic.twitter.com/gdn56Eujfd — Tuca Andrada (@TucaAndrada3) March 18, 2024

O caso ocorreu em 15 de fevereiro, mas só ganhou repercussão após as filmagens ganharem as redes sociais. Com a exposição, Israel Leal Bandeira Neto foi identificado como o autor do crime. A M7 Investimentos, empresa onde ele trabalha, anunciou nesta terça-feira (19), a demissão do acusado.

“O referido profissional foi afastado de suas atividades na empresa, de imediato e em definitivo, sem prejuízo do exercício do seu direito de defesa junto às instâncias competentes”, afirma o comunicado da empresa.

A nutricionista Larissa Duarte, de 25 anos, que sofreu o assédio, trabalha no Scopa Platinum Corporate, prédio onde ocorreu o crime. Em nota, os advogados que representam a vítima explicaram que ela optou “por não se pronunciar publicamente, devido ao seu estado emocional”.

No momento da agressão, a vítima estava encerrando o seu expediente de trabalho e descia sozinha no elevador com o homem, que ela não conhecia. O texto da equipe jurídica afirma ainda que a nutricionista se sentiu impotente diante do assédio, começou a gritar e a chorar, e foi “amparada por um colaborador do prédio comercial, que contribuiu na identificação do agressor”.

Mesmo sem dar entrevistas, a nutricionista deixou um recado através da nota dos seus advogados: “Ressalto que, em nome de tantas outras mulheres que são, diariamente, vítimas de situações como essas, não quero (e nem vou) deixar essa situação impune! Por isso, todas as medidas judiciais (cíveis e criminais) já estão sendo tomadas para que esse indivíduo não fique impune e que, consequentemente, seja feita justiça!”.

As câmeras do edifício registraram ainda o assediador fugindo do lugar. Ele aparece descendo em um dos pavimentos de garagem e correndo até o carro, que estava estacionado. A vítima fez um boletim de ocorrência e é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher em Fortaleza.



Veja também

GUERRA ISRAEL-HAMAS Catar vê otimismo em negociações entre Hamas e Israel; Blinken prepara viagem ao Oriente Médio