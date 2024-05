Homem ataca ativista político contra o islã a facadas na Alemanha; imagens são fortes

A- A+

Durante um evento que era transmitido ao vivo pelo YouTube, nesta sexta-feira (31), o ativista político e crítico do islã Michael Stürzenberger, 59, foi atacado com golpes de faca por um homem ainda não identificado. O caso aconteceu na cidade de Mannheim, por volta das 11h35 (horário local). As imagens mostram quando o agressor desfere as facadas nas pessoas, e nos policiais que tentam conter suas ações.

Segundo a imprensa local, Stürzenberger iria participar como palestrante de um comício do movimento Pax Europa, que se denomina “anti-islamização”. Ele foi ferido no rosto e na perna, e de acordo com uma colega do ativista, Steganie Kizina, seus ferimentos não eram fatais.

Assista ao vídeo abaixo



Ataque terrorista yihadista en Mannheim (Alemania), retransmitido en directo por la TV



Un jovenlandés-pelobrócoli ataca al crítico del lsIam, Michael Stürzenberger, finalmente el jovenlandés-pelobrócoli es batido por la policía alemana



¿Que opinas de éstas situaciones? pic.twitter.com/ADxt56FtFY — Lady Habsburg (@lady_habsburg) May 31, 2024

“Diz-se que uma pessoa atacou várias outras com uma faca e as feriu. Uma arma de fogo foi então usada contra o agressor. O agressor também ficou ferido”, disse a polícia de Mannheim em comunicado.

Segundo informações do BILD , uma bandeira da Alemanha e uma de Israel tremulavam no estande que seria usado por Stürzenberger, onde era realizado o comício. Ainda conforme a imprensa local, uma placa colocada no estande diz: “Parem o Islão político!”

Veja também

Região Metropolitana do Recife Colisão entre múltiplos veículos deixa motociclista morto e garupa ferido na BR-232, no Recife