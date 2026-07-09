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Crime

Homem ataca cadeirante com coquetel molotov nos Estados Unidos

Policiais que estavam próximos e uma testemunha são vistos correndo para ajudar. O autor do ataque é preso pelos agentes

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Bandeira dos Estados UnidosBandeira dos Estados Unidos - Foto: Pixabay

Um homem foi preso em Oklahoma City, nos Estados Unidos, após atirar um coquetel molotov contra outro homem, um cadeirante, na última quinta-feira (2).

As imagens do ataque foram gravadas por câmeras de segurança que ficam do lado de fora da sede do departamento de polícia local.

Nas imagens, é possível ver o homem em cadeira de rodas atravessando a rua na faixa de pedestres quando o outro, que se afastava, dá a volta e se aproxima. O cadeirante percebe e tenta se afastar, mas o homem em pé joga o coquete molotov e empurra a vítima para o local em chamas.

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Policiais que estavam próximos e uma testemunha são vistos correndo para ajudar. O autor do ataque é preso pelos agentes.

Segundo a imprensa americana, a vítima deve se recuperar das lesões ocasionadas pelo ataque. O suspeito foi preso em flagrante e agora responde a diversas acusações, incluindo incêndio criminoso e agressão física com arma letal.

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