Homem ateia fogo ao próprio corpo em frente a tribunal onde Trump é julgado

Um homem ateou fogo ao próprio corpo, nesta sexta-feira (19), em frente à corte de Nova York onde Donald Trump está sendo julgado, por razões ainda desconhecidas, segundo a polícia local.

O homem se tornou uma tocha humana antes de a polícia chegar e tentar conter as chamas com um extintor de incêndio, segundo a emissora CNN.

"Um homem ateou fogo em si mesmo do lado de fora da Suprema Corte. Ainda estamos reunindo detalhes no local", disse um porta-voz do Departamento de Polícia de Nova York.