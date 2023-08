A- A+

ESPERANÇA Homem atingido por aparelho de academia no Ceará volta a sentir as pernas Após ter ficado paraplégico, Regilânio da Silva tinha um prognóstico de 1% de chance de voltar a andar

O motorista de aplicativo cearense Regilânio da Silva, de 42 anos, que foi atingido por um aparelho de musculação em uma academia, no último dia 4 de agosto, voltou a ter sensibilidade nas pernas, após ter ficado paraplégico em decorrência do acidente.



Após o ocorrido, quando um aparelho de mais de 150 kg caiu sobre sua coluna, Regilânio foi levado para uma unidade hospitalar de Juazeiro do Norte (CE) e, internado, recebeu da equipe médica o prognóstico de que teria 1% de chance de volta a andar.

Contrariando, portanto, a previsão, recentemente ele voltou a sentir as pernas.



A notícia foi compartilhada nas redes sociais, por ele e pelos médicos que o acompanham na recuperação. Em casa, após alta hospitalar, Regilânio está na fase intensiva de fisioterapia, etapa que sucedeu a cirurgia à qual foi submetido para descomprimir a medula e corrigir as fraturas sofridas na coluna.

"Antes ele só possuia sensibilidade da barriga para cima e, após as intervenções fisioterapêuticas, foi constatado uma melhora significativa em se quadro onde o mesmo passou a apresentar sensibilidade até os joelhos (primeiramente na perna direita e depois na esquerda)", diz parte da postagem da página @todospeloregi - criada para atualizar os seguidores sobre a evolução do quadro do motorista de aplicativo.

