Homem atira contra policiais em Santo Amaro, no Centro do Recife
De acordo com informações de pessoas no local, policiais tentam negociar com o suspeito
Ocorrência mobiliza policiais e outras autoridades no Recife - Foto: José Cardoso da Silva/Folha de Pernambuco
Um homem atirou contra policiais no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, nesta terça-feira (16).
De acordo com informações de pessoas no local, policiais tentavam negociar com o suspeito.
Imagens que circulam pelas redes mostram o homem saindo de maca de um imóvel na área.
Informações iniciais que circulavam no local davam conta de que uma mulher havia sido feita refém, mas não houve confirmação oficial das autoridades acionadas para a ocorrência.
A reportagem entrou em contato com as polícias Civil e Militar e a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) e aguarda retorno.
O Corpo de Bombeiros Militar informou estar no local prestando apoio à ocorrência. A área em frente à residência foi isolada.
