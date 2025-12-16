Ter, 16 de Dezembro

POLÍCIA

Homem atira contra policiais em Santo Amaro, no Centro do Recife

De acordo com informações de pessoas no local, policiais tentam negociar com o suspeito

Ocorrência mobiliza policiais e outras autoridades no RecifeOcorrência mobiliza policiais e outras autoridades no Recife - Foto: José Cardoso da Silva/Folha de Pernambuco

Um homem atirou contra policiais no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, nesta terça-feira (16).

De acordo com informações de pessoas no local, policiais tentavam negociar com o suspeito.

Imagens que circulam pelas redes mostram o homem saindo de maca de um imóvel na área. 

• Prefeito de Barreiros sofre mais um acidente em ultraleve e é socorrido de helicóptero para o Recife


 Informações iniciais que circulavam no local davam conta de que uma mulher havia sido feita refém, mas não houve confirmação oficial das autoridades acionadas para a ocorrência.

A reportagem entrou em contato com as polícias Civil e Militar e a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) e aguarda retorno.

O Corpo de Bombeiros Militar informou estar no local prestando apoio à ocorrência. A área em frente à residência foi isolada.

Outras informações em instantes

