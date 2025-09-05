A- A+

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Homem e atual namorada agridem ex-mulher dele na frente do filho com microcefalia no Recife Criança de 9 anos teve crises convulsivas após o episódio. Casal passou 16 anos junto e se separou há três meses

Uma mulher de 37 anos foi agredida pelo ex-marido, de 35, e a atual namorada dele no hall de um condomínio localizado no bairro de Jardim São Paulo, na Zona Oeste do Recife.

O episódio aconteceu na manhã da última quarta-feira (3), na frente de dois dos três filhos do casal, um menino de 9 anos portador de microcefalia, e uma menina de 1 ano e 10 meses, que estava nos braços do homem. A filha mais velha tem 14 anos.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, Bárbara Ferreira da Silva disse que foi casada por 16 anos com o homem. A separação aconteceu após o ex-marido passar cerca de dois meses internado numa clínica de reabilitação para usuários de drogas. No local, ele conheceu a atual namorada.

Ainda segundo Bárbara, após a separação, os dois fecharam um acordo para que ela permanecesse no apartamento com os filhos. Ele ficou com o carro e responsável por levar o filho com microcefalia para tratamento quatro vezes por semana.

O vídeo do momento da briga foi compartilhado nas redes sociais pelo grupo União Mães de Anjos em Pernambuco (UMA), associação que acolhe e cuida de mulheres e crianças afetadas pela epidemia do Zika Vírus. A publicação acumula quase 200 mil visualizações e centenas de comentários.

O vídeo mostra quando Bárbara aparece no hall do prédio e é empurrada em seguida pelo ex-marido. A namorada, que estava no carro em frente ao edifício, também vai ao local e as duas começam a se agredir. O ex-marido aparece puxando e empurrando Bárbara para apartar as duas.

Outro trecho da gravação mostra o menino, numa cadeira de rodas, tremendo e sendo amparado por vizinhas.

A agressão

Bárbara contou à Folha de Pernambuco como foi o episódio. Segundo ela, depois da separação, pediu ao ex-marido para não levar a nova namorada ao prédio onde moravam. Esse acordo não teria sido respeitado na última quarta-feira.

"A gente tinha 16 anos junto. Você [o ex] dá um tempo, não traga essa pessoa aqui [a nova namorada] até os nossos filhos se acostumarem. Na quarta-feira eu fui surpreendida com ela aqui. Ela tava dentro do carro e fez um gesto para mim. E quando eu olhei novamente, eu percebi ela debochando. Eu me direcionei até ela, ela levantou o vidro. Aí eu comecei bater no vidro e disse: 'Eu não falei para você não vir aqui? Você, além de vir aqui, você debocha ainda de mim'", contou Bárbara.

Foi nesse momento, segundo a mulher, que ela percebeu o ex puxando seu cabelo e começando as agressões.

"Eles começaram a dizer que eu não tinha o direito de fazer aquilo e eu disse 'você que não tinha o direito, você faltou com empatia e respeito a casa que a gente viveu'. Foi realmente uma falta de respeito das duas partes, de não frequentar o espaço onde meus filhos ficam", completou Bárbara.

"Ela disse que eu precisava arrumar homem. Eu respondi que era falta de empatia e respeito".

Bárbara ainda afirmou que, antes da traição, descoberta por meio de rede social, os dois mantinham um relacionamento saudável.

"A gente tinha um bom relacionamento, foram 16 anos. A gente tinha uma história muito respeitada por conta da deficiência [do filho de 9 anos]. Ele, por ser um pai muito presente, tinha esse destaque. Quando ele foi internado, conheceu essa pessoa e ele perdeu essa imagem, porque teve o abandono aos filhos, à família. Ele só estava cumprindo aquela parte de levar o filho à fisioterapia", continuou a mulher.

O caso da quarta-feira não foi o primeiro de agressão do ex contra a Bárbara. No dia em que ele foi internado na clínica de reabilitação, em junho último, ele também bateu na então esposa.

"Eu tinha duas opções: ou Maria da Penha, porque ele tinha me agredido, ou a internação. Como a gente convivia há 16 anos e eu sabia do uso contínuo da droga, eu achei melhor a internação, porque achava que ele ia se recuperar e voltar para a família"

Próximos passos

Bárbara agora afirma que está "incrédula" com tudo que está acontecendo.

"Para mim está sendo uma novidade. Ele não era essa pessoa, se tornou depois dessa internação".

Depois da agressão, a mulher fez exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal (IML), que atestou uma lesão no dedo. Bárbara também ficou com arranhões e manchas roxas pelo corpo.

"[O filho] está bem abalado, ficou tendo espamos de crise convulsiva. Entrei em contato com o médico que acompanha ele, fizeram uma alteração na medicação e agora ele está estável. A mais velha está incrédula como tudo que está acontecendo", lamentou a mulher.

Depois da agressão e do registro do Boletim de Ocorrência, Bárbara conseguiu a emissão de uma medida protetiva contra o ex-marido, que agora precisa manter uma distância mínima de 300 metros dela.

Bárbara relatou ainda que, após a repercussão dos vídeos da agressão, tanto o ex-companheiro, através da filha mais velha, quanto a mãe dele entraram em contato pedindo para que ela retirasse as queixas e os vídeos. O motivo seria o medo que ele tem de sofrer retaliação popular.

"Ele está com medo da população. De ser linchado pela população", afirmou Bárbara, que também disse que o ex-companheiro alega estar recebendo ameaças.

A mulher veio com a família para o Recife em 2017. Eles moravam em Caruaru, no Agreste do estado.

Agora, ela teme o futuro, uma vez que depende financeiramente da mãe do ex-marido. "Ela [a ex-sogra] disse para parar com isso, pediu para retirar os vídeos porque prejudicam o filho dela. Eu falei que infelizmente as pessoas que fizeram isso não iriam retirar", finalizou a mulher.

Polícia Civil investiga

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou ter registrado o caso por meio da 1ª Delegacia da Mulher de Santo Amaro, na área central do Recife, como uma ocorrência de "vias de fato por violência doméstica/familiar".

"As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento dos fatos", disse a corporação.

Defesa

A Folha de Pernambuco entrou em contato com o ex-marido para saber a versão dele dos fatos. Até a publicação deste texto, não houve retorno.

