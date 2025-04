Um homem de 30 anos morreu após ser baleado na manhã desta quarta-feira (16), no Recife.

A vítima, identificada como Renato Lopes da Silva Neto, segundo informações do G1, chegou a dirigir até a Delegacia de Boa Viagem, na Zona Sul da cidade, em uma tentativa de buscar ajuda, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu em uma unidade hospitalar.

O caso está sendo investigado pela Força-Tarefa de Homicídios da Capital, que informou, por meio de nota, que “as investigações foram iniciadas e seguem até elucidação do crime”.

A Polícia Civil, entretanto, não confirmou oficialmente o nome da vítima nem divulgou imagens relacionadas ao episódio. Confira a nota na íntegra:

"A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital, no dia 16/04, uma ocorrência de homicídio consumado. A vítima, um homem de 30 anos, deu entrada em uma unidade hospitalar, com perfurações de arma de fogo, após ser socorrido pela Equipe de Plantão da Delegacia de Boa Viagem. Ele chegou ao local dirigindo e solicitando ajuda após ser alvejado em via pública. A vítima não resistiu aos ferimentos. As investigações foram iniciadas e seguem até elucidação do crime."