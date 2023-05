A- A+

VIOLÊNCIA Homem baleado na praia do Pina, na Zona Sul do Recife, morre no Hospital da Restauração Informação foi confirmada pela equipe de comunicação da unidade

O homem de 27 anos baleado no último domingo (28) na praia do Pina, na Zona Sul do Recife, morreu após dar entrada no Hospital da Restauração (HR). A vítima estava em um campo de futebol na faixa de areia quando foi alvejado. A identidade do homem não foi revelada.

De acordo com pessoas que estavam na praia no momento, ao menos cinco tiros foram ouvidos nas imediações do local do crime. A vítima foi socorrida em estado grave por uma equipe da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e seguiu para o HR, na Região Central do Recife.

Um adolescente, suspeito de ter efetuado os disparos, foi apreendido ainda no domingo. A arma do crime não foi localizada. O jovem apreendido afirmou que outra pessoa participou da ação.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).



