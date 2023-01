A- A+

explosão Homem-bomba causa explosão perto do Ministério das Relações Exteriores em Cabul e deixa 20 vítimas Imagens do local mostraram várias pessoas caídas na rua em meio à neve

Um homem-bomba se fez detonar nesta quarta-feira (11), perto do Ministério das Relações Exteriores na capital do Afeganistão, Cabul, causando mais de vinte vítimas, constatou um motorista da AFP que estava próximo do local da explosão.

"Vi entre 20 e 25 vítimas. Não sei quantos foram mortos, ou feridos. Eu estava esperando no carro, quando vi um homem com uma Kalashnikov no ombro e carregando uma sacola. Passou perto do meu carro e, alguns segundos depois, houve uma forte detonação. Vi esse homem se explodir", contou o motorista Jamshed Karimi.

Imagens do local mostraram várias pessoas caídas na rua em meio à neve. O porta-voz da polícia de Cabul, Khalid Zadran, confirmou a explosão, acrescentando que, "infelizmente, causou vítimas". "As equipes de segurança chegaram à área", tuitou.

Os talibãs afirmam, regularmente, que melhoraram a segurança no país desde seu retorno ao poder em agosto de 2021. Muitos ataques foram cometidos nos últimos meses, porém, grande parte reivindicada pelo braço local do grupo Estado Islâmico, o EI-K.

