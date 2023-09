Homem briga com segurança ao ser barrado em bar, volta armado ao local e termina morto por PM

A- A+

Um homem, de idade e identidade não divulgadas, foi morto, no domingo (3), em um bar na rua Barão de Cerro Largo, na Várzea, Zona Oeste do Recife.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, o dono do estabelecimento informou à equipe do 12º Batalhão que o homem discutiu com seguranças ao ser barrado de entrar no local. Ele tentou participar da festa que acontecia sem ter pulseira de identificação.

Em seguida, ele voltou ao bar portando uma arma e atirando. Um policial militar que estava no local interviu na situação e atirou no homem, que morreu, segundo a PM.

A Polícia Miltar isolou a área e solicitou a presença de peritos. O policial se apresentou espontaneamente ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Santo Amaro, na área central do Recife. O caso será investigado pela Polícia Civil.

