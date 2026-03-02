Homem cai de caiaque no Rio Capibaribe, na altura do Parque das Graças; bombeiros fazem buscas
Efetivo foi acionado por volta das 6h e classifica a ocorrência como "possível afogamento"
Um homem caiu enquanto andava de caiaque no Rio Capibaribe, na altura do Parque das Graças, Zona Norte do Recife, no início da manhã desta segunda-feira (2). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, ele segue desaparecido.
A corporação deslocou quatro viaturas de mergulho, salvamento aquático, resgate e comando operacional ao local. O efetivo foi acionado por volta das 6h e classifica a ocorrência como "possível afogamento".
"De acordo com as informações iniciais, um homem que estaria em um caiaque teria submergido no rio", completou o CBMPE.
A operação acontece com apoio do Grupamento Tático Aéreo (GTA) e as equipes realizam buscas no local até a última atualização desta matéria.
Matéria em atualização.