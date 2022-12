Homem cai de montanha-russa ao ficar em pé para fazer selfie em parque de diversões de Caruaru

A- A+

Um homem de 34 anos ficou ferido após cair de uma montanha-russa de um parque de diversões de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Segundo relatos no local, ele teria ficado em pé no brinquedo para tentar fazer uma selfie com a esposa e uma filha de 6 anos de quem estava acompanhado. O acidente ocorreu na noite da última terça-feira (27), por volta das 21h30.

De acordo com o sub-tenente Janduy Santos, do Corpo de Bombeiros de Caruaru, o homem teve ferimentos no rosto e na cabeça.

"Se queixava de dor no rosto, existia uma edema considerável na face esquerda. Também encontramos durante a avaliação um indicativo de lesão contudente na pelve. Segundo informações, ao cair do brinquedo bateu inicialmente a pelve na grade de proteção e a cabeça no solo", declarou o bombeiro, em entrevista à TV Asa Branca.

Em nota, a corporação informou à reportagem que a vítima, identificada como Carlos Honório da Silva, foi encontrado com o edema e um discreto sangramento.

O homem foi conduzido consciente ao Hospital Regional do Agreste (HRA), em Caruaru. Ele passou por cirurgia ortopédica e seu quadro de saúde é considerado estável. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), ele segue em observação na UTI e está em respiração espontânea.

