Agreste Em Caruaru, homem com arma em vídeo ameaçando matar Lula diz que gravou "por brincadeira" Na sede da PF, em Caruaru, ele disse ter postado a gravação "sem querer" nos stories do WhatsApp

Um homem que aparece em um vídeo que circulou nas redes sociais, na quinta-feira (29), com um suposto rifle e citando ameaças de morte ao presidente eleito Lula na cerimônia de posse marcada para o próximo domingo (1º), em Brasília, se apresentou espontaneamente na sede da Polícia Federal (PF) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Aos policiais, ele afirmou que gravou o vídeo "por brincadeira" e que "não tinha a intenção de publicá-lo".

Ainda no depoimento, o homem disse que "acabou postando de maneira não intencional nos stories do seu WhatsApp". O vídeo, segundo ele, ficou 10 minutos no ar - na gravação que viralizou é possível ver que alguém gravou a tela do celular.

"Declarou ainda que não teve a intenção de ameaçar o presidente Lula e que o vídeo foi feito de forma jocosa, não sendo as ameaças concretas ou verdadeiras", disse a PF, em nota.

Na gravação, o homem aparece portando um suposto rifle - que na verdade é uma arma de pressão por ação de ar comprimido, popularmente conhecida como espingarda de chumbinho - e profere ameaças de morte a Lula.

"Pegar a BR aí, ir simbora lá praquele prédio [o Palácio do Planalto], né? Né a posse?", inicia o homem na gravação. A pessoa que faz o vídeo pergunta: "tem uma rampa lá, né?" e o homem responde: "Ele disse que tem uma rampa e que não vai de blindado. Então vamos ver, né?".

Em seguida, o homem que grava pergunta "será que ele [Lula] sobe?". "Subir ele sobe, não sei se termina. Começar a rampa ele começa, não sei se ele termina", completa. A gravação segue com o homem mostrando um pedestal e falando que a arma "é caríssima".

Após receber o vídeo, a PF em Caruaru começou diligências para identificar e localizar o homem que aparece no vídeo. Ao se apresentar, ele ainda entregou uma pistola de calibre 9mm, que possui na condição de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). Essa arma, ressalta a PF, é "devidamente registrada junto ao Exército Brasileiro".

As armas foram apreendidas e será instaurado inquérito policial para apurar os fatos, acrescentou a polícia. O homem poderá responder pelos delitos de ameaça e incitação ao crime.

Suposto rifle era, na verdade, uma espingarda de chumbinho (Foto: Divulgação/PF)

