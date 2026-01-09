Sex, 09 de Janeiro

PERNAMBUCO

Homem com AVC hemorrágico é socorrido de helicóptero de Garanhuns ao Recife

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o paciente estava internado no Hospital Dom Moura, em Garanhuns, com suspeita de ter sofrido um aneurisma

Homem com AVC hemorrágico é socorrido de helicóptero de Garanhuns ao Recife - Foto: PRF/Divulgação

Um homem de 51 anos diagnosticado com um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico em Garanhuns, no Agreste, foi transportado de helicóptero ao Recife para atendimento médico.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o paciente estava internado no Hospital Dom Moura, em Garanhuns, com suspeita de ter sofrido um aneurisma.

Devido ao estado de saúde grave, no entanto, foi necessário o socorro por helicóptero. O transporte foi conduzido por uma equipe aeromédica do Samu Metropolitano Recife.

O paciente foi levado de helicóptero até o campo do Derby, no centro do Recife, em um trajeto que durou cerca de 50 minutos.

"Após o pouso, ele seguiu em ambulância para o Hospital da Restauração (HR), unidade de referência no atendimento de alta complexidade", completou a PRF.

Não há informação sobre o estado de saúde atual do homem.

