Homem com AVC hemorrágico é socorrido de helicóptero de Garanhuns ao Recife

Um homem de 51 anos diagnosticado com um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico em Garanhuns, no Agreste, foi transportado de helicóptero ao Recife para atendimento médico.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o paciente estava internado no Hospital Dom Moura, em Garanhuns, com suspeita de ter sofrido um aneurisma.

Devido ao estado de saúde grave, no entanto, foi necessário o socorro por helicóptero. O transporte foi conduzido por uma equipe aeromédica do Samu Metropolitano Recife.

O paciente foi levado de helicóptero até o campo do Derby, no centro do Recife, em um trajeto que durou cerca de 50 minutos.

"Após o pouso, ele seguiu em ambulância para o Hospital da Restauração (HR), unidade de referência no atendimento de alta complexidade", completou a PRF.

Não há informação sobre o estado de saúde atual do homem.

