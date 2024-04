Homem com carro roubado tenta fugir de abordagem policial, colide em viatura da PRF e é detido

A- A+

Um motorista que estava com um carro roubado foi detido ao colidir em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante uma tentativa de fuga na BR-101, no Recife.



O caso aconteceu nessa quarta-feira (10). O condutor dirigia um veículo modelo Polo, que recebeu ordem de parada pelos agentes. Segundo a PRF, a película escura nos vidros do carro chamou a atenção da equipe.



O motorista não obedeceu e tentou fugir por cerca de 2 km, até que foi alcançado depois de uma colisão com a viatura da corporação.

Com o condutor, os agentes encontraram uma pistola de calibre restrito (9 mm), que estava embaixo do banco do motorista, onde também foram localizadas 20 munições do mesmo calibre.



Além disso, foi constatado que o veículo estava com placas clonadas e havia sido roubado em abril deste ano, no bairro do Engenho do Meio, na Zona Oeste do Recife.



No carro, foram localizadas, ainda, sirenes e luzes intermitentes, que, segundo a PRF, poderiam ser utilizadas para simular que o automóvel era uma viatura policial.

Caso aconteceu nessa quarta-feira (10). Foto: PRF/Divulgação

O motorista, que possui passagens por receptação e associação criminosa, e todo o material ilícito apreendido foram encaminhados para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), no Recife.

Veja também

SAÚDE OCULAR Abril Marrom: como anda a saúde da sua visão?