CRIME Homem com diploma falso é identificado pelo Conselho de Fonoaudiologia e preso em flagrante

Um homem foi preso nesta sexta-feira (23) após tentar obter um registro de Fonoaudiólogo usando um diploma falso do curso de Fonoaudiologia.

De acordo com Cleiton Miguel, diretor do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 4ª Região (Crefono 4), Deivid dos Santos Leoterio teria se apresentado na sede do Conselho, no Recife, para obter o registro profissional na área.

“Hoje, pela manhã, chegou uma pessoa para pedir o registro de Fonoaudiólogo e, ao entregar o diploma, vimos que era falso, com diversos erros de português”, esclareceu o diretor do Crefono 4.

Ao perceber a tentativa de crime, a Polícia Civil foi chamada até o local para efetuar a prisão em flagrante. Deivid forjou um diploma de Graduação do Centro Universitário Maurício de Nassau.

O documento é datado de dezembro de 2023, mas apresenta erros grosseiros de português. Na imagem divulgada, é possível ver um erro na grafia do curso, escrita como "Fonoaudilogia".

Diploma falso apresentava diversos erros de português. Foto: Divulgação

Além disso, até o momento, a Uninassau Recife não possui turma formada do curso de Fonoaudiologia. Em outro trecho do diploma, o próprio nome da Faculdade está errado: "Uninasssau", com três "s".

O falsário foi levado para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri) e vai ficar sob custódia. A pena prevista é de 1 a 5 anos.

Caso do Recife não é o único

Ainda neste ano, o Conselho protocolou no MPBA uma notícia crime contra uma mulher por exercício ilegal da Fonoaudiologia, uso de diploma falso e falsidade ideológica.

A denunciada estava atuando em Sebastião Laranjeiras, na Bahia e fazendo uso de cartão de identificação falso no atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Também na Bahia, o Colegiado encaminhou para a Comissão de Ética do Regional o caso de um fonoaudiólogo autuado pela Polícia Civil por exercício ilegal da Medicina em uma Unidade de Saúde de Salvador.

Durante o Carnaval, o Crefono 4 também entrou com uma representação no MPBA denunciando um homem chamado Carlos Teles, que estava exercendo a profissão de forma ilegal, inclusive se promovendo nas redes sociais como coach vocal.

No ano passado, o Conselho suspendeu o registro de Andreia Franco Gromann, que se inscreveu no Crefono 5 (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Distrito Federal) apresentando um diploma falso de conclusão de curso na Universidade Federal de Uberlândia (MG) e pediu transferência para a 4ª Região.

Além do Registro de Pessoa Física, a falsa profissional também solicitou o registro de Pessoa Jurídica da empresa Fonolife, situada na cidade Petrolina, com atividade econômica principal Fonoaudiologia. Uma representação criminal foi impetrada na 4ª Vara Federal.



