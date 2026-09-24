A- A+

Estados Unidos Homem com ELA volta a falar após chip transformar pensamentos em voz nos EUA; veja momento Tecnologia experimental decodifica sinais cerebrais e permitiu que Terry Mandable dissesse "eu te amo" à mulher, depois de perder a capacidade de falar

Um homem de Washington, D.C., com esclerose lateral amiotrófica (ELA) conseguiu voltar a se comunicar por meio da fala depois que um implante cerebral experimental da Neuralink passou a transformar seus pensamentos em palavras. Terence “Terry” Mandable, terceiro participante do estudo de voz da empresa, conseguiu inclusive dizer “eu te amo” à mulher, Lori, usando apenas a atividade cerebral. O caso foi divulgado pela Neuralink nesta semana.

Mandable foi diagnosticado com ELA em 2024. A doença progressivamente comprometeu sua fala, até dificultar a comunicação com familiares, amigos e colegas. Antes do diagnóstico, ele havia sido promovido a sócio da empresa onde trabalhava. Com a evolução dos sintomas, porém, precisou se afastar profissionalmente.

Through the VOICE trial, Terry is using his Neuralink implant to help fine-tune a brain-to-voice interface for himself and others who can’t speak. He trained the algorithm first by miming speech as best he could, then by simply thinking the words and hearing them come out in his… pic.twitter.com/IBmgDgNz1c — Neuralink (@neuralink) September 18, 2026

"Terry é extrovertido. Ele adora conversar, e é de partir o coração ver o que ele está passando", disse Lori.

Veja:

Como funciona o implante

O dispositivo foi implantado na região do cérebro relacionada aos movimentos da fala. Segundo a Neuralink, eletrodos registram a atividade de milhares de neurônios, enquanto algoritmos de inteligência artificial aprendem a identificar os padrões associados à intenção de falar. Depois do treinamento, o sistema consegue converter esses sinais em texto e, posteriormente, em voz sintetizada.

Durante uma demonstração, Mandable pensou nas palavras “eu te amo”. O sistema as exibiu em uma tela e depois as reproduziu em voz alta para Lori.

"Você está pensando nas palavras? E elas estão surgindo?", reagiu ela.

Para Mandable, a tecnologia representa a possibilidade de recuperar uma parte importante de sua rotina.

"Perder a voz me afetou de muitas maneiras. Espero que isso me permita participar da conversa novamente", afirmou.

O implante, no entanto, ainda é experimental e não foi aprovado pela FDA, a agência reguladora americana, para uso geral. A própria Neuralink ressalta que os dispositivos estão em investigação e que os resultados de um participante não necessariamente representam o que será observado em outros pacientes.

A Neuralink é uma empresa de neurotecnologia fundada por Elon Musk que desenvolve interfaces cérebro-computador, dispositivos projetados para registrar sinais neurais e permitir a comunicação entre o cérebro e computadores.

Veja também