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Estados Unidos

Homem com ELA volta a falar após chip transformar pensamentos em voz nos EUA; veja momento

Tecnologia experimental decodifica sinais cerebrais e permitiu que Terry Mandable dissesse "eu te amo" à mulher, depois de perder a capacidade de falar

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Terry Mandable se emocionou com a tecnologia experimental da NeuralinkTerry Mandable se emocionou com a tecnologia experimental da Neuralink - Foto: Divulgação/Neuralink

Um homem de Washington, D.C., com esclerose lateral amiotrófica (ELA) conseguiu voltar a se comunicar por meio da fala depois que um implante cerebral experimental da Neuralink passou a transformar seus pensamentos em palavras. Terence “Terry” Mandable, terceiro participante do estudo de voz da empresa, conseguiu inclusive dizer “eu te amo” à mulher, Lori, usando apenas a atividade cerebral. O caso foi divulgado pela Neuralink nesta semana.

Mandable foi diagnosticado com ELA em 2024. A doença progressivamente comprometeu sua fala, até dificultar a comunicação com familiares, amigos e colegas. Antes do diagnóstico, ele havia sido promovido a sócio da empresa onde trabalhava. Com a evolução dos sintomas, porém, precisou se afastar profissionalmente.

 

"Terry é extrovertido. Ele adora conversar, e é de partir o coração ver o que ele está passando", disse Lori.

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Veja:

Como funciona o implante

O dispositivo foi implantado na região do cérebro relacionada aos movimentos da fala. Segundo a Neuralink, eletrodos registram a atividade de milhares de neurônios, enquanto algoritmos de inteligência artificial aprendem a identificar os padrões associados à intenção de falar. Depois do treinamento, o sistema consegue converter esses sinais em texto e, posteriormente, em voz sintetizada.

Durante uma demonstração, Mandable pensou nas palavras “eu te amo”. O sistema as exibiu em uma tela e depois as reproduziu em voz alta para Lori.

"Você está pensando nas palavras? E elas estão surgindo?", reagiu ela.

Para Mandable, a tecnologia representa a possibilidade de recuperar uma parte importante de sua rotina.

"Perder a voz me afetou de muitas maneiras. Espero que isso me permita participar da conversa novamente", afirmou.

O implante, no entanto, ainda é experimental e não foi aprovado pela FDA, a agência reguladora americana, para uso geral. A própria Neuralink ressalta que os dispositivos estão em investigação e que os resultados de um participante não necessariamente representam o que será observado em outros pacientes.

A Neuralink é uma empresa de neurotecnologia fundada por Elon Musk que desenvolve interfaces cérebro-computador, dispositivos projetados para registrar sinais neurais e permitir a comunicação entre o cérebro e computadores.

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