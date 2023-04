A- A+

Saúde Homem com micropênis revela como aborda o assunto com parceiras sexuais: "momentos constrangedores" Iniciativa surgiu a partir de uma publicação na internet; usuário disse não ter problema em falar sobre a questão com mulheres

Um homem com micropênis decidiu explicar como aborda o assunto com possíveis parceiras sexuais. A iniciativa surgiu a partir de uma publicação na rede social “Reddit”, quando um usuário questionou o que pessoas com esta condição fazem nessas situações.

“Em relações sexuais, como é a abordagem quando vocês conhecem uma garota? Vocês a informam primeiro ou apenas vão adiante e rezam para que o melhor aconteça?”, escreveu o internauta.

Como resposta, o homem, que não foi identificado, disse que sua genitália mede ¼ de polegada (cerca de 0,6 centímetros) quando está flácida e que já passou por “momentos embaraçosos” por causa disso. Ainda assim, afirmou que não tem problema em falar sobre isso se o assunto surgir.

“Eu não me incomodo em mentir sobre o tamanho do meu pênis, mas, se estiver conhecendo uma mulher e o assunto surgir durante uma dessas conversas sexuais, eu vou ser honesto e falarei sobre o meu tamanho”, publicou.

“Outras vezes, no calor do momento, eu apenas tiro a minha roupa e espero pelo melhor. Mas já passei por muitos momentos constrangedores”. O autor da pergunta, então, levantou outra questão: como as mulheres tendem a lidar com isso?

“Você parece bastante à vontade com isso, aceitando a situação. Sempre foi assim ou demorou [para aprender a lidar]? Desculpe, estou genuinamente curioso. Obviamente há um enorme estigma em torno disso para os homens”, disse.

O homem admitiu que, neste caso, não teve outra opção senão aceitar, embora ocasionalmente isso faz com que ele se sinta inseguro. “Quase todas as mulheres com quem estive ficaram meio desapontadas. A insegurança leva a melhor em alguns dias, mas tudo o que posso fazer é me aceitar”.

Em seguida, outras pessoas sugeriram que ele tentasse trabalhar com “habilidades sexuais” que não envolvessem o pênis, mas ele ressaltou que esta nem sempre é uma opção válida. Isso porque, contou, “a maioria das mulheres ficaram desapontadas” com seu tamanho, de modo que não foi possível ter muitas experiências.

