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RECIFE Homem com moto clonada e sem CNH é preso após agredir agente da CTTU durante abordagem no Recife Segundo a CTTU, o agente de trânsito foi vítima de lesão corporal após receber um soco no rosto

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante após agredir um agente da Autarquia de Trânsito e Transportes (CTTU) durante uma abordagem na avenida Agamenon Magalhães, próximo à Praça do Derby, área central do Recife. O caso aconteceu na tarde da segunda-feira (22).

Segundo a polícia, o homem vai responder por clonagem/adulteração de veículo automotor, desobediência, resistência e direção de veículo sem habilitação.

Por meio de nota, a CTTU também informou que o caso aconteceu durante um monitoramento de rotina na avenida Agamenon Magalhães. Os agentes de trânsito identificaram a motocicleta "circulando irregularmente pela faixa exclusiva de ônibus".

Eles identificaram indícios de irregularidades, como a adulteração da placa e ausência de retrovisores, e deram ordem de parada.

"Durante a abordagem, o condutor passou a desacatar a equipe e resistir à fiscalização, tentando se evadir do local", afirmou a Autarquia.

O momento também foi registrado em vídeo que circula nas redes sociais. O motociclista tenta sair com o veículo a pé. Um dos agentes segura a moto, que cai na via. Com isso, o suspeito parte para cima do oficial, desferindo socos. Os dois também vão ao chão e são separados por outros funcionários da CTTU.

"Na ação, o homem agrediu um dos agentes de trânsito com um soco no rosto, causando lesão corporal. Diante da resistência, da agressão e da tentativa de evasão, houve a necessidade de levar o condutor à delegacia para a adoção das medidas cabíveis", completou.

O caso foi registrado pela Central de Plantões da Capital. Após a adoção das medidas cabíveis na delegacia, o homem ficou à disposição da Justiça. Já a moto foi recolhida ao depósito da CTTU.

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