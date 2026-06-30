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RECIFE

Homem com moto clonada e sem CNH é preso após agredir agente da CTTU durante abordagem no Recife

Segundo a CTTU, o agente de trânsito foi vítima de lesão corporal após receber um soco no rosto

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Homem com moto clonada e sem CNH é preso após agredir agente da CTTU durante abordagem no RecifeHomem com moto clonada e sem CNH é preso após agredir agente da CTTU durante abordagem no Recife - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante após agredir um agente da Autarquia de Trânsito e Transportes (CTTU) durante uma abordagem na avenida Agamenon Magalhães, próximo à Praça do Derby, área central do Recife. O caso aconteceu na tarde da segunda-feira (22). 

Segundo a polícia, o homem vai responder por clonagem/adulteração de veículo automotor, desobediência, resistência e direção de veículo sem habilitação. 

Por meio de nota, a CTTU também informou que o caso aconteceu durante um monitoramento de rotina na avenida Agamenon Magalhães. Os agentes de trânsito identificaram a motocicleta "circulando irregularmente pela faixa exclusiva de ônibus". 

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Eles identificaram indícios de irregularidades, como a adulteração da placa e ausência de retrovisores, e deram ordem de parada. 

"Durante a abordagem, o condutor passou a desacatar a equipe e resistir à fiscalização, tentando se evadir do local", afirmou a Autarquia. 

O momento também foi registrado em vídeo que circula nas redes sociais. O motociclista tenta sair com o veículo a pé. Um dos agentes segura a moto, que cai na via. Com isso, o suspeito parte para cima do oficial, desferindo socos. Os dois também vão ao chão e são separados por outros funcionários da CTTU.

"Na ação, o homem agrediu um dos agentes de trânsito com um soco no rosto, causando lesão corporal. Diante da resistência, da agressão e da tentativa de evasão, houve a necessidade de levar o condutor à delegacia para a adoção das medidas cabíveis", completou.

O caso foi registrado pela Central de Plantões da Capital. Após a adoção das medidas cabíveis na delegacia, o homem ficou à disposição da Justiça. Já a moto foi recolhida ao depósito da CTTU.

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