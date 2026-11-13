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Garanhuns Homem compra caminhonete furtada, cai em golpe e é detido pela PRF em Garanhuns Veículo foi apreendido após fiscalização realizada na última quinta-feira (12)

Um homem foi detido na BR-423, em Garanhuns, após uma fiscalização na rodovia apontar que o veículo que ele conduzia possuía registro de furto. O caso aconteceu na última quinta-feira (12).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe avistou uma caminhonete transportando quatro tambores e, durante a abordagem, identificou que o veículo pertencia a uma locadora e que o registro do veículo estava notificado desde o dia 3 de setembro, em São Paulo.

Durante a abordagem, a PRF informou que o homem alegou ter adquirido o automóvel por R$ 50 mil, valor abaixo do preço de mercado, já que o veículo está avaliado em cerca de R$78 mil.

Ainda segundo o homem, a aquisição da caminhonete aconteceu sob a promessa de que era um veículo com parcela futura, que estaria financiado e seria quitado depois pelo vendedor.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Garanhuns, que irá investigar o caso. A Polícia Rodoviária Federal alertou para os golpes envolvendo a mesma prática.

"O criminoso anuncia um veículo muito abaixo do valor de mercado, alegando que ele está alienado ao banco. O comprador paga um valor diretamente ao golpista sob a promessa de que o dinheiro será usado para abater o saldo devedor ou de que assumirá parcelas baratas. O criminoso embolsa o pagamento, não repassa nada à financeira e o comprador perde o carro e o dinheiro investido, além de ter que responder se o veículo for produto de roubo ou furto. quando o banco executa a busca e apreensão", detalhou a PRF.

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