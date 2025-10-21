Homem que caiu de cavalo e mulher com AVC são levados de helicóptero de Palmares ao Recife
Pacientes estavam internados no Hospital Regional de Palmares
Dois pacientes em estado grave de saúde precisaram ser transportados de helicóptero da Mata Sul de Pernambuco até o Recife para receberem atendimento médico especializado.
O homem de 31 anos, e a mulher, de 49, estavam internados no Hospital Regional de Palmares, na Mata Sul, e foram trazidos à capital pernambucana nessa segunda-feira (20).
O transporte foi realizado em uma aeronave da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Leia também
• Recife: incêndio atinge apartamento de edifício no bairro do Cordeiro; homem é atendido
• Semana do Brincar: Prefeitura do Recife promove mais uma edição do projeto até domingo (26)
• Recife anuncia intercâmbio para servidores públicos em mestrados internacionais
Segundo a PRF, o homem apresentava traumatismo cranioencefálico (TCE), após sofrer uma queda de cavalo, queda no nível de consciência e agitação psicomotora.
Já a mulher tinha quadro de Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico e confusão mental.
Os pacientes foram transportados de helicóptero até o campo do Quartel do Derby, na área central do Recife.
De lá, eles seguiram na ambulância do Samu para o Hospital da Restauração (HR), na mesma região. Não há informações atualizadas sobre o atual estado de saúde deles.