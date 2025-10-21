Homem que caiu de cavalo e mulher com AVC são levados de helicóptero de Palmares ao Recife

A- A+

Dois pacientes em estado grave de saúde precisaram ser transportados de helicóptero da Mata Sul de Pernambuco até o Recife para receberem atendimento médico especializado.



O homem de 31 anos, e a mulher, de 49, estavam internados no Hospital Regional de Palmares, na Mata Sul, e foram trazidos à capital pernambucana nessa segunda-feira (20).



O transporte foi realizado em uma aeronave da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo a PRF, o homem apresentava traumatismo cranioencefálico (TCE), após sofrer uma queda de cavalo, queda no nível de consciência e agitação psicomotora.



Já a mulher tinha quadro de Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico e confusão mental.



Os pacientes foram transportados de helicóptero até o campo do Quartel do Derby, na área central do Recife.



De lá, eles seguiram na ambulância do Samu para o Hospital da Restauração (HR), na mesma região. Não há informações atualizadas sobre o atual estado de saúde deles.

Veja também