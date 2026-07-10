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Crime Homem condenado a 27 anos por matar esposa e espalhar restos em parque de Paris Funcionários do Parque Buttes Chaumont, um local popular entre famílias e corredores no nordeste da capital francesa, encontraram um saco plástico contendo partes do corpo da vítima

Um homem que estrangulou a esposa, esquartejou o corpo e espalhou os restos mortais em um parque de Paris em 2023 foi condenado a 27 anos de prisão nesta sexta-feira (10).

Funcionários do Parque Buttes Chaumont, um local popular entre famílias e corredores no nordeste da capital francesa, encontraram um saco plástico contendo partes do corpo da vítima. A cabeça dela foi encontrada no dia seguinte.

Os investigadores disseram que o casal era originário da Argélia e tinha três filhos. Eles moravam nos arredores de Paris, mas o relacionamento havia se deteriorado e eles enfrentavam dificuldades financeiras.

Após matar a esposa, o homem colocou o corpo dela no sofá, cobriu-o com um cobertor e disse aos filhos para não a incomodarem, pois ela estava cansada. Em seguida, saiu para comprar uma esmerilhadeira.

Embora tenha enviado mensagens para o celular da vítima perguntando onde ela estava, em uma tentativa de desviar as suspeitas, ele confessou o crime à polícia posteriormente.

Um tribunal de Paris condenou o homem, de 53 anos, a 27 anos de prisão por homicídio nesta sexta-feira.

Em 2024, 107 mulheres foram assassinadas na França por seus parceiros ou ex-parceiros, um aumento de 11% em comparação com o ano anterior, segundo dados oficiais.

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