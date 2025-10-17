Homem condenado por quádruplo assassinato é executado nos EUA
Richard Djerf, 55 anos, matou os pais e irmãos de um colega de trabalho
Um homem condenado à pena de morte pelo assassinato de quatro membros de uma mesma família em 1993 foi executado nesta sexta-feira (17) no estado do Arizona, no sudoeste dos Estados Unidos.
Richard Djerf, de 55 anos, foi condenado por assassinar Albert e Patricia Luna, pais de um de seus colegas de trabalho, com quem mantinha uma disputa. Ele também matou os irmãos de seu colega, Damien, de cinco anos, e Rochelle, de 18.
Leia também
• EUA torpedeia plano internacional para reduzir emissões de navios
• EUA comemora adiamento de acordo mundial sobre descarbonização de navios
• "Shutdown" pode levar a demissões em massa no setor nuclear dos EUA, diz congressista republicano
"Hoje foi um dia de justiça", afirmou, em comunicado, Rachel Mitchell, procuradora do condado de Maricopa, no Arizona.
Djerf foi declarado morto pelas autoridades às 10h40, no horário local (14h40 em Brasília).
Esta foi a quarta execução realizada nesta semana nos Estados Unidos, todas por injeção letal. Duas ocorreram na terça-feira, na Flórida e no Missouri, e, na quarta-feira, uma no Mississippi.