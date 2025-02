A- A+

ovos Homem consome 30 ovos por dia e compartilha antes e depois; veja imagens Joseph Everett iniciou o experimento para testar o quanto ganharia de massa muscular e quais mudanças ocorreriam no seu organismo

O youtuber Joseph Everett compartilhou em seu canal um desafio no qual ele deveria comer 30 ovos por dia durante um mês. A proposta era comprovar se comer esse alimento em grandes quantidades poderia promover um grande ganho de massa muscular.

De acordo com o criador de conteúdo, para além dos ovos, sua alimentação se baseava em arroz, carne bovina, iogurte, frutas, mel e, de vez em quando, barras de proteína. Everett, que era adepto do crossfit, passou a fazer musculação utilizando exercícios conhecidos de força, como supino, levantamento terra e agachamento.

Youtuber Joseph Everett | Foto: Reprodução

Mas, antes de iniciar as mudanças, ele calculou seu peso e fez exame de sangue para conseguir comparar o antes e depois do experimento.



“Percebi que estava me sentindo muito bem. Eu me senti mais focado, tinha muita energia dentro e fora da academia, minha libido estava mais alta e eu estava um pouco mais motivado”, relata no vídeo, que já marca mais de 790 mil visualizações.

Ao alcançar a marca de 900 ovos em um mês, Everett ganhou 6 kg, passou a levantar 140 kg no levantamento terra (antes ele seu máximo era 120 kg) e afirma que o resultado do exame que fez após finalizar o desafio não mostrou nenhuma mudança significativa no seu colesterol LDL (colesterol ruim).

