Conscientização Homem da Meia-Noite se une a dois institutos e lança campanha de combate à violência contra a mulher Momento também marcou o lançamento da camisa da ação, que será vendida na sede do Calunga

O tradicional bloco de Carnaval Homem da Meia-Noite, em parceria com o Coletivo Mulher Vida e o Instituto Capiba, lançou, na manhã desta quarta-feira (12), a campanha social “Numa mulher não se bate nem com uma flor”.

A ação busca combater o feminicídio e a violência contra a mulher em Pernambuco. O evento de lançamento da campanha ocorreu na sede do Coletivo Mulher Vida, em Casa Caiada, Olinda, Região Metropolitana do Recife.

O momento também foi de lançamento da camisa especial da ação, assinada pela artista olindense Rafa Q Faz, e de muita música e dança com as presenças da orquestra de frevo, de passistas, do grupo de percussão infantil do Coletivo Mulher Vida, além do Calunguinha.

Lançamento da campanha foi marcado por muito frevo. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Numa mulher não se bate nem com uma flor”

A campanha “Numa mulher não se bate nem com uma flor” foi criada pelo Instituto Capiba e abraçada pelo Homem da Meia-Noite e o Coletivo Mulher Vida.

O diretor executivo do Instituto, Amaro Filho, contou que o surgimento da ideia aconteceu após assistir uma retrospectiva sobre os casos de feminicídios durante a semana.

"Essa campanha nasceu quando eu vi uma retrospectiva sobre o feminicídio da semana na televisão. Oito mulheres tinham sido assassinadas. Eu pensei: 'meu Deus do céu, isso é uma coisa que está ficando banal. A gente tem que fazer alguma coisa em relação a isso'", disse.

Com esse pensamento de realizar ações práticas para resolver o problema, Amaro reforçou o papel dos homens no combate à violência contra a mulher.

"Eu acho que quem tem que tomar a frente dessa questão são os homens, porque eles estão sendo covardes. As mulheres estão sendo vítimas. A campanha é para todo mundo, obviamente, mas os homens têm que entrar nessa", pontuou.

Amaro Filho reforçou a importância do papel dos homens no combate à violência contra a mulher. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Durante o lançamento da campanha, o presidente do Homem da Meia-Noite, Luiz Adolpho, também destacou o papel do Calunga nesta ação.

"Acima de questão financeira ou comercial, está a questão de levantar a bandeira para algo que é tão significativo e necessário no momento que a gente vive. Então, o Homem da Meia-Noite, como principal homem, não poderia estar de fora de um momento tão significativo", disse.

Luiz Adolpho fala da importância do papel do Homem da Meia-Noite na campanha. Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

O Homem da Meia-Noite também vai ser responsável por doar todo o valor da venda das camisas da ação para o Instituto Capiba e o Coletivo Mulher Vida. O produto pode ser adquirido na sede do Calunga, pelo valor de R$ 70.

Camisa da campanha "Numa mulher não se bate nem com uma flor". Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Uma das coordenadoras do Coletivo Mulher Vida, a assistente social Rosana França, destacou a parceria do Instituto Capiba e do Homem da Meia-Noite, reforçnado o papel da organização no acolhimento das mulheres vítimas de violência.

"O Coletivo Mulher Vida agradece essa parceria e reafirma que durante todo o seu período de existência continuará lutando contra o feminicídio, que é um dos crimes bárbaros praticados contra as mulheres. Isso não pode mais acontecer. A gente ter conosoco a figura do Homem da Meia-Noite, que representa os homens, reforça a ideia de que mulher não se bate nem com uma flor", afirmou.

Rosana França destacou a parceira na campanha e o papel do Coletivo Mulher Vida. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Coletivo Mulher Vida



O Coletivo Mulher Vida (CMV) é uma organização social sem fins lucrativos, fundada em 17 de janeiro de 1991, com sede em Olinda. Há mais de três décadas atua de forma ininterrupta na prevenção, enfrentamento e desconstrução da violência doméstica, sexual e sexista (VDSS), fortalecendo também a luta contra o racismo, o machismo e as desigualdades socioeconômicas.

Sua atuação tem como base a Metodologia Afetiva-Lúdico-Vivencial, reconhecida e disseminada por promover o acolhimento, a escuta e a transformação pessoal e coletiva. A ideia combina afetividade, ludicidade e vivências, inspirada na Pedagogia de Paulo Freire, com o objetivo de promover autonomia, protagonismo e ressignificação de histórias marcadas pela violência.

Instituto Capiba



O Instituto Capiba foi inaugurado em julho de 2025 e fica no Edifício Capiba, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana. É responsável por conservar o acervo do músico, pianista e compositor pernambucano.

O instituto cuida de mais de 11 mil partituras, quatro mil fotografias, objetos pessoais, discos, livros, recortes de jornais, além do piano C. Bechstein com o qual Capiba compôs boa parte de sua obra.

