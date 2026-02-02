A- A+

Carnaval Carnaval 2026: Homem da Meia-Noite celebra aniversário e recebe roupa que usará no desfile oficial Nesta segunda-feira (02), o Calunga mais famoso do Carnaval completou 94 anos

O Homem da Meia-Noite comemorou 94 anos de existência da melhor maneira possível pelas ruas do Sítio Histórico de Olinda, na noite desta segunda-feira (2), embalado por maracatu e frevo.

O cortejo também foi marcado pela entrega da nova roupa do Calunga, que, no entanto, ainda é segredo. O material, que estava em um baú, ficará guardado em local secreto até o dia oficial do desfile, a partir da 0h do dia 15 de fevereiro, quando será revelado ao público.

A festa começou na rua Treze de Maio, onde fica a residência da estilista Haia Marak, responsável pela confecção do fraque que o Calunga usará no Carnaval de 2026.

A figurinista expressou o sentimento de ter a oportunidade de pensar um dos trajes mais importantes do carnaval brasileiro.

"O sentimento profundo de gratidão, de pertencimento, de herança ancestral, de força. Estou extremamente honrada, emocionada e grata. A palavra é honrada, a única capaz de descrever esse momento. Eu espero que todos vocês gostem porque, realmente, cada ponto, cada detalhe foi feito com muito amor e carinho. Meu muito obrigada pela oportunidade", disse a criadora de moda.

O cortejo dos tambores seguiu até o Largo do Bonsucesso ao som de dez nações de maracatu: Maracatu Nação Pernambuco, Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu, Maracatu Leão Coroado, Maracatu Tigre, Maracatu Camaleão, Maracatu Maracambuco, Maracatu Badia, Maracatu Luanda, Maracatu Estrela Brilhante de Olinda e Maracatu Sol Brilhante de Olinda.

O Homem da Meia-Noite recebeu o novo fraque na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos - Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A roupa foi transportada pelas ruas do Sítio Histórico de Olinda e chegou à Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, onde foi recebida "em mãos" pelo Homem da Meia-Noite.

O tradicional fraque ficará guardado em local secreto até ser revelado no dia do desfile no Sábado de Zé Pereira. Em 2026, o Calunga exalta seus ancestrais com o tema "Tambores Silenciosos".

Comemoração dos 94 anos do Homem da Meia-Noite - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Em seguida, o Calunga fez um trajeto de poucos metros até a sede do clube, onde foi recebido pela Orquestra do Maestro Carlos e os passistas do grupo Cia Brasil por Dança que, junto à multidão, cantaram parabéns para a lenda do Carnaval pernambucano. Um bolo de rolo gigante foi repartido para quem esteve presente.

O presidente do Homem da Meia-Noite, Luiz Adolpho, falou sobre a importância da celebração e garantiu que o Calunga homenageará suas tradições e origens neste ano.

"É um povo ancestral, um povo que resiste ao longo do tempo e que´, muitas vezes, é calado. Então esse bolo é uma simbologia de tudo que esse povo representa. Essa festa é para esse povo apaixonado, que honra a nossa história e que a gente fica muito feliz num momento tão único, tão especial, de estar aqui ao lado deles, estendendo a mão e abraçando esse povo", garantiu o presidente.

Veja também