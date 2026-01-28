A- A+

Carnaval Homem da Meia-Noite comemora 94 anos com festa nas ruas de Olinda e bolo gigante Calunga Gigante celebra o seu aniversário com cortejo composto por dez nações de maracatu na próxima segunda-feira (2)

Com direito a um bolo gigante e uma festa à altura do Calunga, o Homem da Meia-Noite completa 94 anos na próxima segunda-feira, no dia 2 de fevereiro em uma noite que promete muita emoção pela ruas do Sítio Histórico de Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

Os foliões apaixonados pelo Gigante terão acesso a uma programação especial com início às 19h. Dez nações de maracatu sairão da rua Treze de Maio, em frente à casa da estilista Haia Marak, responsável pela confecção do famoso traje do Gigante em 2026.

O cortejo dos tambores seguirá até o Largo do Bonsucesso, onde vão subir até a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos.

As nações vão encontrar o Homem da Meia-Noite, que vai sair de dentro da igreja e seguirá o cortejo até a sede do clube, local para o corte do bolo, que terá cem quilos e aproximadamente quatro metros.

O tradicional parabéns será tocado pela Orquestra do Maestro Carlos, com a participação dos passistas do grupo Cia Brasil por Dança.



Além disso, participarão do cortejo gigante as nações Maracatu Nação Pernambuco, Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu, Maracatu Leão Coroado, Maracatu Tigre, Maracatu Camaleão, Maracatu Maracambuco, Maracatu Badia, Maracatu Luanda, Maracatu Estrela Brilhante de Olinda e Maracatu Sol Brilhante de Olinda.



Segundo Luiz Adolpho, presidente do Homem da Meia-Noite, a noite será carregada pelo simbolismo e cultura tão presente na história do Calunga Gigante de Olinda.



"É um momento histórico onde o Homem da Meia-Noite traz alegria, traz força cultural, traz simbolismo, traz festa e traz, acima de tudo, a preocupação com o social e em cuidar das pessoas", celebra.

A roupa é guardada a sete chaves. O fraque ficará guardado até o Sábado de Zé Pereira, no dia 14 de fevereiro, data do tradicional desfile do Calunga Gigante, quando saíra às 19h.



"Será conduzida pelas ruas da cidade, seguindo um cortejo de 10 maracatus de nação. Será algo histórico e muito especial, talvez um dos maiores desfiles de maracatu de nação já vistos na cidade", conta Luiz Adolpho.

Para Haia Marak, ter a responsabilidade pela criação da famosa roupa é a realização de um sonho.

"Eu sempre sonhei em fazer a roupa do Homem da Meia-Noite. É um sonho de mais de 10 anos. Então, quando eu fui convidada, eu primeiro fiquei sem acreditar, mas a emoção de se realizar um sonho, às vezes a gente não tem palavras para descrever o que a gente sente. Mas é algo tão grandioso que as palavras não alcançam", afirma.

Este ano, o desfile do Homem da Meia-Noite carrega o tema "Tambores Silenciosos", em um mergulho na ancestralidade afro-brasileira e no silêncio sagrado que antecede o toque dos tambores. Os homenageados da festa serão o Maracatu Nação Pernambuco, Grupo Bongar, Mãe Beth de Oxum, Siba e Mestre Salú.

"Eu tenho certeza que este ano o Calunga vai sair como sempre à altura, à altura do tema, à altura da representatividade que ele tem e esse tema foi muito bem escolhido, porque fala de uma resistência e de uma luta de um povo afro-brasileiro", fala Haia.



O aniversário contará, ainda, com o suporte da Prefeitura de Olinda para garantir a segurança e a mobilidade dos foliões apaixonados pelo Calunga nas ruas da Cidade Alta.



"Essa prévia é muito importante para a gente, porque também é um ensaio para o que vai acontecer a partir do dia 12 de fevereiro. Para o homem da meia-noite em si, nós estamos também com uma agenda de operação que vai muito além do que a gente já oferece no período das prévias. [...] Isso inclui serviços ampliados de saúde aqui na frente, controle de bloqueio total dos transtornos, não ter nenhum tipo de interferência para garantir o controle da cidade e o segurança do folião em primeiro lugar", disse Marília Banholzer, secretária de Patrimônio, Cultura e Turismo de Olinda.

Homem da Meia-Noite comemora aniversário de 94 anos com festa na próxima segunda-feira (2). Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Atividades

Em parceria com a Uninassau, os festejos contarão com uma ação especial, das 17h às 21h, em frente à sede do tradicional boneco gigante e a participação da Instituição de Ensino Superior (IES) promovendo atividades voltadas à saúde, ao bem-estar e à conscientização social.

A iniciativa oferece com duas tendas, onde o público pode se hidratar, aferir a pressão arterial, realizar testes de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), experimentar a ventosaterapia e receber preservativos.

A IES também apresentará aos participantes os projetos Cadeira Vazia e Banco Vermelho, além da presença da Caravana do Feminicídio Zero.

Serviço

Aniversário do Homem da Meia-Noite

Data: 02/02/26

Horário: 19h

Local: Saída - Rua Treze de Maio

Final do cortejo: Sede da Homem da Meia-Noite

