CARNAVAL 2026 Homem da Meia-Noite completa 94 anos e desfila nas ruas de Olinda O bloco, que completou 94 anos, teve como tema "Tambores Silenciosos"

O Homem da Meia-Noite saiu pelas ruas de Olinda na madrugada deste domingo (15). A saída ocorreu na sede do bloco, no bairro do Bonsucesso, à 0h, mantendo a tradição que dá nome à agremiação. O percurso passou por pontos centrais do Sítio Histórico.

O bloco, que completou 94 anos, teve como tema "Tambores Silenciosos", um mergulho na ancestralidade afro-brasileira e no silêncio sagrado que antecede o toque dos tambores





O bloco homenageou, neste ano, cinco figuras importantes para a história cultural de Olinda: grupo Bongar, Siba, Maciel Salu, Mãe Beth de Oxum e o Maracatu Nação Pernambuco.





Homem da Meia-noite. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Para a estilista Haia Marak, responsável pela confecção do famoso traje do Gigante em 2026, ter a responsabilidade pela criação da famosa roupa é a realização de um sonho.

"Eu sempre sonhei em fazer a roupa do Homem da Meia-Noite. É um sonho de mais de 10 anos. Quando eu fui convidada, primeiro fiquei sem acreditar, mas a emoção de se realizar um sonho às vezes a gente não tem palavras para descrever o que a gente sente. Mas é algo tão grandioso que as palavras não alcançam", afirma.



