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OLINDA Homem da Meia-Noite participa de ação em Olinda contra o feminicídio Instalação do banco vermelho gigante em frente à sede do clube, no Sítio Histórico, integra os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres

O Homem da Meia-Noite participou, nesta sexta-feira (27), de uma mobilização contra o feminicídio, em frente à sede social do clube, no Sítio Histórico de Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

A ação integra a campanha dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres e contou com a instalação de um banco vermelho gigante, símbolo da luta contra a violência de gênero.

A iniciativa é realizada em parceria com o Instituto Banco Vermelho, a Uninassau e o Coletivo Mulher Vida. O objetivo é chamar a atenção da população para o combate à violência contra as mulheres e ao feminicídio.

Mobilização

Segundo o presidente do Homem da Meia-Noite, Luiz Adolpho, a participação do clube na campanha dá continuidade a uma mobilização iniciada em 2025, com a ação “Uma mulher não se bate nem com uma flor”, realizada em parceria com o Instituto Capibaribe e o Coletivo Mulher Vida.

“É um tema tão complexo, tão delicado, tão difícil, tão desafiador e tão necessário que a gente resolveu continuar com a questão que envolve a mobilização dos 21 Dias de Ativismo”, afirmou.

O presidente também destacou a importância de envolver o clube na iniciativa de enfrentamento ao feminicídio. Durante a ação desta sexta, o Homem da Meia-Noite sentou no Banco Vermelho para reforçar a campanha.

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