Olinda Carnaval 2025: Homem da Meia Noite divulga percurso e esquema de segurança para desfile As medidas divulgadas envolvem reforço no monitoramento eletrônico e policiamento ostensivo, além de alterações no percurso do desfile, visando a mais conforto e organização para os foliões

O desfile do Homem da Meia-Noite, um dos mais tradicionais do Carnaval de Olinda, contará com um esquema de segurança reforçado para garantir a tranquilidade dos foliões e moradores. As medidas foram divulgadas pela secretário de Segurança Urbana de Olinda, coronel Pereira Neto, em conjunto com a agremiação e a Companhia Independente de Apoio ao Turista (Ciatur) na manhã desta terça-feira (25), na sede da agremiação, em Olinda.

As medidas envolvem reforço no monitoramento eletrônico e policiamento ostensivo, além de alterações no percurso do desfile, visando a mais conforto e organização para os foliões.

Segurança para o Carnaval 2025

De acordo com o secretário coronel Pereira Neto, a prefeitura adotou uma série de providências para garantir a segurança do desfile do Calunga e do Carnaval como um todo. Entre as medidas, o secretário destacou a instalação de totens de vigilância distribuídos ao longo do trajeto do cortejo, equipados com três ou quatro câmeras cada.

“No total, estamos operando com 135 câmeras em todo o sítio histórico, permitindo que possamos, em tempo real, compartilhar imagens com o Centro Integrado de Operações de Defesa Social, a Guarda Municipal e a SEATU. Isso garantirá uma resposta rápida a qualquer crise, como atos de vandalismo ou cerceamento de direitos”, explicou o secretário.

Além do monitoramento, a Guarda Municipal atuará de forma integrada com a Polícia Militar para reforçar a segurança no percurso e no entorno da festa.

Alteração no percurso

Uma das principais mudanças para o desfile do Homem da Meia Noite no Carnaval 2025 será a alteração no trajeto da Ladeira do Cariri. O presidente do Homem da Meia-Noite, Adilson Correia, explicou que, para evitar dificuldades na condução do calunga em uma área de grande concentração de público, a descida será substituída por uma subida.

A decisão foi tomada em conjunto com profissionais que auxiliam na organização do Carnaval e recebeu apoio da Polícia Militar. O comandante da Ciatur, major Lucena, reforçou que a medida visa a humanizar o trabalho dos carregadores do calunga.

“Nosso objetivo é garantir que o cortejo ocorra com total segurança e que os foliões possam aproveitar a festa com tranquilidade”, destacou o major.

Carnaval 2025

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Defesa Social, mobilizará um efetivo robusto para garantir a segurança dos foliões. Segundo major Lucena, serão mais de 420 policiais militares a pé, um aumento de 10% em relação ao ano anterior.

A operação também contará com:

• Viaturas operacionais do Bope nos principais acessos;

• Plataformas operacionais reformuladas para oferecer maior visibilidade e apoio aos foliões;

• Dois postos de comando ativados no Amparo e na Prefeitura de Olinda;

• Patrulhamento aéreo com dois helicópteros cobrindo o percurso de 4 km do desfile;

• Monitoramento por drones, interligados às patrulhas a pé, para identificar comportamentos suspeitos.

Prevenção a crimes e recomendações aos foliões

A Polícia Militar reforçou que, apesar dos esforços, os furtos de celulares são um crime recorrente durante o Carnaval. A Secretaria de Defesa Social recomenda que os foliões cadastrem seus aparelhos no programa Alerta Celular, que facilitou a recuperação de mais de 11 mil aparelhos no ano passado.

“Quem tiver dúvidas pode acessar a página da SDS no Instagram, onde tem informações sobre como realizar o cadastro. Isso nos ajuda a identificar aparelhos roubados e devolvê-los aos donos”, explicou o major.

Confira o percurso completo do desfile do Homem da Meia Noite no Carnaval 2025:

Largo do Bonsucesso

Praça do Seplama

Sede

Largo do Amparo

Rua do Amparo

4 Cantos

Bernardo Vieira de Melo

Rua de São de Bento

Praça Monsenhor Fabrício (Prefeitura)

Rua 27 de Janeiro (Sede da Pitombeira)

Prudente de Morais

4 Cantos

Rua do Amparo

Largo do Amparo

Nossa Senhora do Guadalupe

José Ramalho

Cândida Luísa

Largo Guadalupe

Retorna pra sede pelo Largo do Amparo

*3.9km (aproximadamente).

