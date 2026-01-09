Sex, 09 de Janeiro

CARNAVAL

Homem da Meia-Noite reúne foliões que têm tatuagem do calunga neste sábado (10); saiba detalhes

Evento ocorre neste sábado (10), das 15h às 17h

Homem da Meia-Noite no Arrastão do FrevoHomem da Meia-Noite no Arrastão do Frevo - Foto: Hugo Muniz/Paço do Frevo

O Homem da Meia-Noite vai reunir, neste sábado (10), das 15h às 17h, os apaixonados pelo calunga que tatuaram o gigante na pele como forma de demonstrar seu carinho e admiração.

Batizado de “Paixão à Flor da Pele”, o projeto promove o seu segunda encontro na loja afetiva do Homem da Meia-Noite no Shopping Patteo, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

Os assuntos da roda de conversa serão histórias e significados das tatuagens. 

Os 50 primeiros a chegarem ao local vão ganhar uma camisa oficial do Homem da Meia-Noite.

A inscrição pode ser realizada por meio de formulário do Google.

  • A expectativa é reunir dezenas de apaixonados pelo Calunga que tem na pele o amor pelo nosso Carnaval. Simbolizado com a imagem do Calunga. Foto: Divulgação
Serviço
Evento: 2° Encontro Paixão à Flor da Pele
Data: 10/01/26
Horário: 15h às 17h 
Local: Loja Afetiva do Homem da Meia-Noite - Shopping Patteo 

