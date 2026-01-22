A- A+

CARNAVAL Homem da Meia-Noite promove sessão de fotos no Shopping Patteo No próximo sábado (24), os apaixonados pelo Homem da Meia-Noite terão oportunidade única de ficar bem pertinho do Calunga

Os foliões poderão participar, neste sábado (24), a partir das 9h, de uma sessão exclusiva de fotos ao lado do Gigante no Espaço Afetivo do Calunga, no Shopping Patteo, em Olinda.

Os fãs terão acesso ao local para tirar fotos e interagir com o nosso Gigante.

A sessão de fotos seguirá até às 17h, quando o Calunga fará um breve desfile em frente ao Espaço Afetivo com a presença da sua orquestra no Shopping Patteo.

Um momento especial para os foliões e apaixonados pelo Homem da Meia-Noite. Uma oportunidade para ver o Gigante bem de pertinho antes da saída oficial do Carnaval no Sábado de Zé Pereira.

A entrada no Espaço Afetivo será gratuita e por ordem de chegada no local.

Serviço

Sessão de Fotos com o Homem da Meia-Noite

Data : Sábado, 24 de janeiro

Horário : 9h

Local : Espaço Afetivo do Homem da Meia-Noite no Shopping Patteo.

Contatos

Luiz Adolpho - Presidente do Clube

(81) 98773-1964

Ciro Guimarães - Assessoria de Comunicação

(81) 982801510 | [email protected]

Rede Social Homem da Meia – Noite

(81) 3429-1326 | @homemdameianoiteoficial

