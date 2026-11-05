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Carnaval Homem da Meia-Noite se inspira no Sertão para o tema do Carnaval 2027 Calunga homenageia o Sertão no desfile do Carnaval no dia 6 de fevereiro de 2027

O Sertão é o tema do Homem da Meia-Noite para o Carnaval 2027. A novidade foi apresentada pela agremiação na manhã desta quinta-feira (5), no Alma Arte Café, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

Com escolha do “SERtão” como tema dos festejos carnavalescos, a região sertaneja será a fonte de inspiração para o desfile oficial pelas ruas do Sítio Histórico de Olinda no Sábado de Zé Pereira, no dia 6 de fevereiro de 2027.

Entre os homenageados da celebração, estão o cantor Assisão, os Caretas de Triunfo, a cantora Cristina Amaral, Josildo Sá e Terezinha do Acordeon, que são símbolos sertanejos dentro da cultura pernambucana.

O boneco gigante sairá, como sempre, à meia-noite em ponto da sede social do clube, no Largo do Bonsucesso.

Para o presidente do Homem da Meia Noite, Luiz Adolpho, a decisão partiu da ideia de falar sobre o povo acolhedor e aguerrido do Sertão.

"É uma riqueza que nasce da terra, floresce na cultura e se revela nas pessoas. Gente que transforma a simplicidade em grandeza, a dificuldade em resistência e a memória em herança. Gente que sabe que a vida tem mais sentido quando compartilhada e é essa riqueza humana que o Homem da Meia-Noite escolhe celebrar", disse.



O frevo e o Sertão do Pajeú se unem com um olhar para as origens e para a identidade nordestina, segundo revelou o presidente do clube carnavalesco.



"Antes do ter existe a essência. Antes de tudo existe aquilo que somos. Ser, ter. O ser antes do ter. Esse é o nosso tema do Carnaval 2027. Um tema muito especial que a gente escolhe o povo sertanejo como referência, referência de nossas vidas, da ancestralidade e da resistência", citou.

Luiz Adolpho, presidente do Homem da Meia-Noite | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Do mangue ao mandacaru, os homenageados passaram por uma viagem em diferentes cidades do Sertão, como Triunfo.

O município traz a cultura dos Caretas e homenageia as figuras do grupo como o Mestre Nino do Abraão.

Participante dos Caretas há mais de 40 anos, ele comemorou a escolha do grupo em uma das principais agremiações do Carnaval de Olinda.

Caretas de Triunfo são homenageados do Homem da Meia-Noite no Carnaval 2027 | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

"Estamos muito emocionados de estar junto nessa mistura do sertão com a capital. Do mangue ao mangue da garoa, é muito interessante e gratificante sermos reconhecidos e mostrarmos nossa cultura do sertão", celebrou.

Tema do desfile do Homem da Meia-Noite no Carnaval 2027 foi divulgado nesta quinta-feira (5) e homenageará o SERtão. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Tema do desfile do Homem da Meia-Noite no Carnaval 2027 foi divulgado nesta quinta-feira (5) e homenageará o SERtão. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Homenageados do Homem da Meia-Noite para o desfile de Carnaval 2027. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A cartola que será usada pelo Homem da Meia-Noite no Sábado de Zé Pereira, em 6 de fevereiro de 2027, foi revelada na coletiva de imprensa desta quinta-feira (5). | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Tema do desfile do Homem da Meia-Noite no Carnaval 2027 foi divulgado nesta quinta-feira (5) e homenageará o SERtão. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Tema do desfile do Homem da Meia-Noite no Carnaval 2027 foi divulgado nesta quinta-feira (5) e homenageará o SERtão. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Tema do desfile do Homem da Meia-Noite no Carnaval 2027 foi divulgado nesta quinta-feira (5) e homenageará o SERtão. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Tema do desfile do Homem da Meia-Noite no Carnaval 2027 foi divulgado nesta quinta-feira (5) e homenageará o SERtão. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

E a roupa?

A grande missão de vestir o Calunga será da estilista e artista Ramylle Barbosa, que levará o tom sertanejo da sua cidade natal Triunfo e combinam as características das suas produções autorais para o tradicional fraque.

Para a estilista, receber o convite para assinar a roupa do Gigante foi uma surpresa bastante positiva.

"Para mim, foi uma grata surpresa receber essa missão de criar roupa do Homem da Meia-Noite em 2027, representando o sertão, que é o lugar que eu nasci e me criei, trazendo toda essa essência do povo sertanejo", comemorou.

Ramylle Barbosa, estilista e artista que vai fazer o tradicional fraque do Homem da Meia-Noite | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A roupa será entregue no aniversário de 95 anos do Homem da Meia Noite no dia 2 de fevereiro, que será celebrado nas ruas de Triunfo em uma cerimônia em frente ao Theatro Cinema Guarany.



O momento também aproveitou para apresentar os detalhes da cartola, que utilizará elementos do couro em homenagem ao Sertão.

"A gente representou um pouco do couro, do ofício do couro dos seleiros sertanejos que fabricam artefatos em couro. Então a gente trouxe um pouquinho disso, mas vai vir muita coisa linda por aí", falou Ramys.

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