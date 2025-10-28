A- A+

Carnaval 2026 Homem da Meia-Noite anuncia tema do desfile e homenageados para o Carnaval de 2026; confira O próximo desfile do Homem da Meia-Noite ocorre no dia 14 de fevereiro de 2026

O tradicional bloco do Homem da Meia-Noite anunciou, durante a manhã desta terça-feira (28), o tema "Tambores Silenciosos" para o desfile do Calunga em 2026.

O anúncio ocorreu no restaurante Alma Arte Café, na Ladeira da Misericórdia, no Sítio Histórico de Olinda, e também revelou os cinco homenageados do bloco.

Homem da Meia-Noite junto com homenageados em clima de Carnaval | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco.

O evento ainda contou com a revelação da cartola que o Calunga utilizará no próximo Carnaval, a camisa do bloco e outras ações promovidas pela agremiação.

O próximo desfile do Homem da Meia-Noite ocorre no dia 14 de fevereiro de 2026, saindo da sede, na Estrada do Bonsucesso, no Sítio Histórico de Olinda, a partir de meia-noite.

"Tambores Silenciosos" e homenageados

Revelado pelo presidente do Homem da Meia-Noite, Luiz Adolpho, o tema do próximo ano propõe um mergulho na ancestralidade afro-brasileira, na força dos maracatus e no silêncio sagrado que antecede o toque dos tambores.

"É um tema extremamente especial. Fala de memória, de ancestralidade e de um povo que resiste, que vive em uma luta permanente pela valorização da cultura, da sua essência e dos seus valores. Então 'Tambores Silenciosos' é um tema que é uma bandeira de luta", destacou Adolpho.

Luiz Adolpho, presidente do bloco carnavalesco Homem da Meia-Noite | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Relacionados ao tema do desfile, Adolpho também revelou os cinco homenageados do Calunga de Olinda. São eles: Grupo Bongar, Mãe Beth de Oxum, Mestre Salú, Maracatu Nação Pernambuco e Mestre Siba.

Nascida na antiga maternidade do Carmo de Olinda, no dia 12 de março, mesmo dia do aniversário da cidade, Maria Elizabeth Santiago de Oliveira, a Mãe Beth de Oxum comentou o sentimento em ser homenageada pelo bloco.

"É de uma alegria imensurável receber essa homenagem. A gente tem nesse Calunga uma memória afetiva da nossa infância e adolescência. Ele está impregnado em nossa alma, na nossa cultura, cidade e país", explicou.

Homenageados do Homem da Meia-Noite em 2026 | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Cartola e camisa oficial reveladas

Durante o evento, também foi revelada a cartola do Homem da Meia-Noite que, assim como a roupa, está sendo confeccionada pela estilista e figurinista Haia Marak.

"Não vou falar muito porque eu acho que a peça fala por si só. Para quem é do Axé, sabe que quando um tambor rufa, ele está acessando a nossa ancestralidade, está chamando nosso ori [cabeça]", explicou Haia.

Revelado a cartola que o Homem da Meia-Noite usará no próximo ano. A peça, assim como a roupa, foi confeccionada pela estilista e figurinista Haia Marak | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Ainda de acordo com a figurinista, a roupa também terá relação com o tema "Tambores Silenciosos" e será entregue no dia 2 de fevereiro de 2026, dia do aniversário do gigante.

Já a camisa oficial do Homem da Meia-Noite foi criada pelo artista recifense Max Motta, conhecido por sua obra vibrante e repleta de cores, que explora as identidades brasileiras e as raízes afro-indígenas em linguagem contemporânea.

A camisa, que será vendida no Espaço Afetivo do Homem da Meia-Noite e na sede social, celebra o tema e reafirma o diálogo entre tradição e modernidade.

Camisa oficial do Homem da Meia-Noite, criada pelo artista Max Motta. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco.

Numa mulher não se bate nem com uma flor

Em 2026, o Homem da Meia-Noite une forças com o Coletivo Mulher Vida e o Instituto Capiba na ação “Numa mulher não se bate nem com uma flor”, inspirada no célebre verso do mestre Capiba.

A iniciativa busca sensibilizar a sociedade para o combate ao feminicídio e à violência de gênero em Pernambuco. O lucro da venda de 400 camisas exclusivas, criadas pela artista Rafa Q Faz, será destinado às duas instituições parceiras.

O lançamento da campanha será no dia 12 de novembro, às 10h, no Coletivo Mulher Vida.

Prêmio Gigante Cultural

Como parte das celebrações do ciclo carnavalesco, o Homem da Meia-Noite realiza o Prêmio Gigante Cultural, uma cerimônia de reconhecimento e reverência a personalidades, mestres e grupos que fortalecem a cultura popular pernambucana.

A edição do Carnaval 2026 acontecerá no Cais do Sertão, no Recife, reunindo artistas, mestres e convidados especiais, numa noite de música, memória e ancestralidade.

Calunguinha na Folia

Em janeiro de 2026, a criançada é quem vai dar início aos festejos no Largo do Bonsucesso, em Olinda. Mais uma edição do Calunguinha na Folia será realizada no dia 17 de janeiro com shows, apresentações culturais e com o tradicional desfile do Calunguinha com a orquestra do Homem da Meia-Noite pelo Sítio Histórico.



O evento será gratuito e começa a partir das 14h, em frente à sede da agremiação.

O Gigante da Meia-Noite (Música e Clipe Oficial)

No evento desta terça, também foi apresentado um trecho de 30 segundos do clipe “O Gigante da Meia-Noite”, uma composição inédita de Maciel Salú, Siba e Rute Pajeú.

O clipe oficial foi gravado na Casa da Rabeca, em Olinda, e reúne todos os homenageados do tema Tambores Silenciosos.

A obra audiovisual propõe um encontro entre som, fé e memória, um registro artístico que reforça o papel do Gigante como guardião da cultura popular pernambucana.

Abertura da Sede

A partir do próximo sábado (1º), o público poderá visitar a Sede do Homem da Meia-Noite, localizada na Estrada do Bonsucesso, em Olinda.

A sede funcionará de terça a quinta-feira, das 11h às 19h; sextas e sábados, das 10h às 19h; e aos domingos, das 8h às 16h.

Espaço Afetivo do Homem da Meia-Noite

Entre as grandes novidades de 2025 está a reabertura do Espaço Afetivo do Homem da Meia-Noite, que funcionará de 29 de novembro de 2025 a 22 de fevereiro de 2026, no Shopping Patteo Olinda, no Piso L2.

O local será um ponto de encontro entre arte, história e afeto, com exposição de figurinos, além da venda de produtos oficiais e obras de artistas convidados.

